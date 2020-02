Steven Bergwijn begint zondag direct in de basis bij Tottenham Hotspur. De Nederlander gaat zijn debuut maken en start als rechtsbuiten in het thuisduel met regerend kampioen Manchester City.

De 22-jarige Bergwijn verruilde afgelopen woensdag PSV voor Tottenham Hotspur. De Engelse club betaalde 30 miljoen euro voor de Oranje-international.

Manager José Mourinho liet op de persconferentie voorafgaand aan het duel met City weten dat de kans groot was dat Bergwijn minuten zou gaan maken, maar de Nederlander verschijnt zelfs aan de aftrap.

Bergwijn vormt samen met Lucas Moura en Son Heung-min de aanval bij de Londense club. Tottenham Hotspur-Manchester City begint om 17.30 uur.

Eerder op zondag slaagde Arsenal er weer niet in om te winnen in de competitie. 'The Gunners' speelden bij Burnley voor de vierde keer op rij gelijk: 0-0. Arsenal is bezig aan een slecht seizoen en staat zeer teleurstellend tiende.

Kasper Dolberg was de grote man bij OGC Nice. (Foto: Pro Shots)

Dolberg helpt Nice langs Lyon

Kasper Dolberg heeft in de Ligue 1 zijn klasse getoond bij OGC Nice. De oud-Ajacied scoorde twee keer en dat leverde Nice een thuiszege op tegen Olympique Lyon: 2-1.

De 22-jarige Dolberg schoot Nice twee keer op voorsprong. Vlak voor rust tekende Karl Ekambi nog voor de gelijkmaker (1-1), maar een tweede comeback zat er niet in voor Lyon. Fernando Marcal (Lyon) en Adam Ounas (Nice) kregen in de eerste helft rood.

Kenny Tete viel na een uur in bij Lyon. Memphis Depay is door zijn zware kruisbandblessure nog altijd afwezig bij de Zuid-Franse formatie.

