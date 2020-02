FC Utrecht heeft zondag voor de elfde keer dit seizoen punten laten liggen in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom kwam niet verder dan 1-1 bij VVV-Venlo. In Limburg eindigde Fortuna Sittard-sc Heerenveen in 2-1.

Bij VVV-Utrecht viel het openingsdoelpunt vroeg in de tweede helft. Vitesse-huurling Oussama Darfalou mocht een penalty nemen en schoot via de binnenkant van de paal raak.

Het spel van FC Utrecht in stadion De Koel leidde tot ontevredenheid bij trainer Van den Brom, die een kwartier na rust in één keer drie wissels doorvoerde. Met de verse krachten in de ploeg sleepte zijn ploeg er een gelijkspel uit.

De manier waarop was wat dubieus; arbiter Dennis Higler besloot dat de gemiste strafschop van Simon Gustafson over moest, omdat VVV'er Chris Kum nipt te vroeg was ingelopen. Bij zijn tweede poging trof Gustafson wél doel.

FC Utrecht versterkte de selectie afgelopen zomer flink en begon vol ambitie aan het seizoen, maar het lukt de Domstedelingen maar niet om echt in het spoor van de bovenste ploegen te blijven in de Eredivisie. De club is met tien zeges, vier gelijke spelen en zeven nederlagen de nummer zeven.

Voor VVV, waar Jay Driessen de zieke trainer Hans de Koning verving, is het punt erg welkom. De Limburgers strijden tegen degradatie en zijn de nummer zestien van Nederland.

Simon Gustafson redde in twee pogingen een punt voor FC Utrecht in Venlo. (Foto: Pro Shots)

Eigen goal Botman nekt Heerenveen

VVV zag Fortuna Sittard wel uitlopen. De Limburgse concurrent was in eigen stadion met 2-1 te sterk voor middenmoter sc Heerenveen.

Al in de zesde minuut werd de score geopend; Heerenveen-aanvaller Mitchell van Bergen brak door over rechts en vond de lange hoek. Het antwoord volgde zo'n tien minuten later, toen Felix Passlack de bal namens Fortuna eveneens in de lange hoek schoof.

In de tweede helft ging Heerenveen op zoek naar de overwinning, maar was het opnieuw Fortuna dat scoorde. De bal caramboleerde via Heerenveen-verdediger Sven Botman ongelukkig in zijn eigen doel.

Het Heerenveen van coach Johnny Jansen moet zich vooralsnog tevredenstellen met een negende plek. Fortuna klom onderin twee plaatsen en staat nu dertiende.

Ontlading bij Branislav Ninaj van Fortuna Sittard na het tweede doelpunt van zijn ploeg tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

