Matthijs de Ligt heeft zondag met een treffer bijgedragen aan de 3-0-zege van Juventus op Fiorentina. Cristiano Ronaldo schoot twee keer raak uit een strafschop en scoorde zo voor de negende Serie A-wedstrijd op rij.

Met zijn scoringsdrift in de afgelopen twee maanden evenaarde Ronaldo een clubrecord. Alleen David Trezeguet (oktober tot en met december 2005) wist ook in negen competitiewedstrijden op rij een doelpunt te maken voor Juventus.

Ronaldo scoorde in zijn laatste negen Serie A-duels liefst veertien keer. In 2020 staat hij op tien doelpunten in zes wedstrijden. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar heeft zijn seizoenstotaal in de competitie inmiddels opgekrikt naar negentien goals in negentien duels.

De openingstreffer van Ronaldo viel vijf minuten voor rust. Op aanraden van de VAR kreeg Juventus een penalty nadat Germán Pezzella een schot van Miralem Pjanic tegen zijn hand kreeg en de Portugese superster faalde niet vanaf 11 meter.

Tien minuten voor tijd kreeg Juventus tot grote woede van Fiorentina nog een penalty. Er leek niet veel aan de hand bij een duel tussen Federico Ceccherini en Rodrigo Bentancur, maar Ronaldo mocht weer aanleggen: 2-0. Hij maakte zijn vijftigste goal voor Juventus, in zijn zeventigste duel voor de club.

De Ligt, die de hele wedstrijd naast aanvoerder Leonardo Bonucci in het centrum van de verdediging stond bij de koploper in Italië, zorgde in de blessuretijd voor de eindstand door raak te koppen uit een corner van Paulo Dybala. Het was zijn tweede treffer voor Juventus.

Cristiano Ronaldo viert zijn eerste goal tegen Fiorentina. (Foto: Pro Shots)

