Willem II heeft zondag alweer de twaalfde zege van het Eredivisie-seizoen geboekt. De verrassend goed presterende ploeg van coach Adrie Koster was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Heracles Almelo.

Het winnende doelpunt viel in de 26e minuut en kwam op naam van Sebastian Holmén. De Zweedse centrale verdediger, die vorig jaar zomer overkwam van Dinamo Moskou, rondde van dichtbij af en maakte zijn eerste doelpunt voor Willem II.

Vooral in de eerste helft - waarin scheidsrechter Kevin Blom een blessure opliep en zich liet vervangen door de 26-jarige debutant Robin Hensgens - kregen beide ploegen aardig wat kansen. Namens Heracles trof Mauro Júnior de lat en Willem II'er Ché Nunnely raakte de paal.

Na rust waren de mogelijkheden schaars en speelden beide ploegen slordig. Willem II kwam wel vaker in de buurt van het doel van de tegenstander dan Heracles en verdiende de zege, al drongen de bezoekers in de slotfase nog wat aan.

De 26-jarige arbiter Robin Hensgens verving in Tilburg de geblesseerde Kevin Blom en maakte daarmee zijn debuut in het betaald voetbal. (Foto: Pro Shots)

Sterk Willem II nog altijd vierde

In de laatste maanden is Willem II vooral in het eigen Koning Willem II stadion amper te stoppen. De ploeg van Koster is er nu al acht keer op rij ongeslagen in eigen huis en dat is voor het eerst sinds 2002, toen tussen maart en oktober tien keer achtereen niet werd verloren.

Met veertig punten hoeft Willem II nog altijd alleen Ajax, AZ en Feyenoord voor zich te dulden in de Eredivisie. In de volgende speelronde wacht een uitduel met nummer vijf PSV en een week later komt nummer zeven FC Utrecht naar Tilburg.

Heracles maakt een minder florissante periode door. De ploeg van coach Frank Wormuth verloor voor de vierde keer op rij, wacht al zeven Eredivisie-wedstrijden op een overwinning en staat tiende.

Stand top 5 Eredivisie 1. Ajax 20-47 (61-19)

2. AZ 21-47 (46-15)

3. Feyenoord 21-40 (41-30)

4. Willem II 21-40 (31-23)

5. PSV 20-36 (44-25)

NUsport Eredivisiespel Voorspel hier de uitslag van alle Eredivisie-duels en maak kans op mooie prijzen

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie