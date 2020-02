Chelsea-manager Frank Lampard vond het niet makkelijk om Kepa Arrizabalaga zaterdag te passeren. De duurste keeper ter wereld moest tegen Leicester City (2-2) vrij verrassend genoegen nemen met een reserverol.

De 25-jarige Spanjaard, die in het voetbal bij zijn voornaam wordt genoemd, kwam in de zomer van 2018 voor zo'n 80 miljoen euro over van Athletic Bilbao en is daarmee de duurste doelman ooit.

"Ik moet wekelijks en soms zelfs dagelijks keuzes maken. Geen van die beslissingen is makkelijk", aldus Lampard over het passeren van Kepa, die dit seizoen met een reddingspercentage van 57 geen sterke indruk maakte.

"Als het gaat om de keeper, dan moet je daar nog iets langer over nadenken en wat meer tijd voor nemen. Vooral als het om iemand gaat die je eerste man zou moeten zijn, maar je kunt daar niet zomaar bij blijven, want er moet altijd strijd zijn."

Tegen Leicester koos Lampard voor de 38-jarige reservedoelman Willy Caballero. "Willy traint goed en maakt een goede indruk. Hij deed het laatst tegen Hull City ook heel goed", aldus de coach, die in het midden liet of hij Kepa ook in de komende weken op de bank laat zitten.

Chelsea staat vrij stevig vierde in de Premier League. In de komende speelrondes volgen confrontaties met Manchester United en Tottenham Hotspur en in de knock-outfase van de Champions League wacht Bayern München.

Frank Lampard langs de lijn in Leicester. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League