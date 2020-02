Josep Guardiola heeft nog maar eens het belang van de Champions League benadrukt. De Spaanse manager, die de laatste twee jaar kampioen werd met Manchester City, weet dat hij het miljoenenbal moet winnen om van zijn periode bij 'The Citizens' definitief een succes te maken.

"Vorig seizoen was buitengewoon voor ons. Maar ik hoor mensen blijven zeggen dat we de Champions League niet hebben gewonnen", zei de 49-jarige Guardiola tegen Engelse media in aanloop naar de kraker van zondag tegen Tottenham Hotspur.

"Daar word ik door de buitenwacht op afgerekend. Dat betekent dat men zegt dat ik heb gefaald bij Manchester City als ik hier zonder Champions League-winst vertrek. Dat realiseer ik mij heel goed."

Het winnen van de Champions League staat al enige tijd op het prioriteitenlijstje bij Manchester City, maar onder Guardiola is de Premier League-club nog niet erg succesvol geweest in het belangrijkste clubtoernooi. City kwam de afgelopen drie seizoenen niet verder dan de laatste acht.

'We worden niet alleen beoordeeld op onze speelstijl'

Na AS Monaco (achtste finales in seizoen 2016/2017) en Liverpool (kwartfinales in 2017/2018) bleek Tottenham Hotspur vorig seizoen in de kwartfinales over twee wedstrijden te sterk voor City.

"We worden natuurlijk niet alleen beoordeeld op onze speelstijl, maar de prijzen die we pakken. Zo simpel is het", zei Guardiola, die met FC Barcelona twee keer de Champions League won (2008/2009 en 2010/2011).

"Maar ik geniet er nog steeds van om met deze spelers te werken en ze winnen een hoop duels. Vooral de manier waarop we wedstrijden naar ons toetrekken, gaat ons helpen om prijzen te pakken. Daar geloven we in."

Dit seizoen is City meer dan ooit gefocust op het winnen van de Champions League, aangezien de landstitel naar de ongeslagen koploper Liverpool lijkt te gaan. De ploeg van Guardiola neemt het in de achtste finales op tegen Real Madrid.