Peter Bosz is kritisch op Bayer Leverkusen na de 2-1-nederlaag van zaterdag bij het Hoffenheim van Alfred Schreuder. De oud-trainer van Ajax vindt dat zijn ploeg voorlopig tekortkomt om mee te kunnen doen in de top van Duitsland.

"Felicitaties aan Hoffenheim. Ze hebben terecht gewonnen, omdat wij het gewoon slecht hebben gedaan", oordeelde de 56-jarige Bosz na de nederlaag in de Rhein-Neckar-Arena, waar zijn ploeg nog op voorsprong kwam.

"Soms verlies je omdat je tegenstander je met de rug tegen de muur zet, maar dat was nu niet zo. Dit was echt onnodig. Na onze 0-1 hadden we eigenlijk de controle, maar op een gegeven moment regende het kansen over en weer."

Volgens Bosz had Leverkusen dat moeten voorkomen. "We verdedigden slecht bij het tweede tegendoelpunt. Dan verdien je het ook niet om te winnen. Als we mee willen doen in de top, dan mag zoiets niet."

Door de nederlaag in Hoffenheim haakt Leverkusen vooralsnog even af bij de bovenste ploegen. 'Die Werkself' staat vijfde en heeft een achterstand van acht punten op koploper Bayern München.

Middenvelder Kerem Demirbay van Bayer Leverkusen zit er verslagen bij op het gras in Hoffenheim. (Foto: Pro Shots)

Schreuder trots op 'passievol' Hoffenheim

Hoffenheim is de nummer zeven en naderde Leverkusen dankzij de overwinning tot op een punt. Het leidde tot tevredenheid bij trainer Schreuder, die het dit seizoen goed doet met zijn club.

"Mijn spelers hebben moed getoond", zei hij. "Leverkusen had na de 0-1 de betere kansen in de eerste helft, maar we hebben met passie gespeeld. Ik ben erg trots."

In de volgende Bundesliga-speelronde krijgen Bosz en Leverkusen nummer drie Borussia Dortmund op bezoek. Hoffenheim gaat op bezoek bij nummer acht SC Freiburg.

