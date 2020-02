Henk Fraser hield zaterdag een slecht gevoel over aan de verloren uitwedstrijd van Sparta Rotterdam tegen FC Twente (2-0), maar niet vanwege het optreden van zijn spelers. De coach vindt dat scheidsrechter Jochem Kamphuis schuldig is aan het verlies in de Grolsch Veste.

Kamphuis gaf FC Twente tien minuten voor tijd een corner, terwijl het erop leek dat de voorzet van Giovanni Troupée niet door Spartaan Michael Pinto was getoucheerd. Uit die bewuste hoekschop kopte Peet Bijen de 1-0 binnen.

"Ik wilde er niet over beginnen, maar voor mij is het onbegrijpelijk dat hij een corner gaf", zei een gefrustreerde Fraser in gesprek met FOX Sports. "Misschien moet je het spelletje gespeeld hebben om het goed te zien. Als je een beetje voetbalgogme hebt, is het onmogelijk om een hoekschop te geven."

"Vorig seizoen hadden we hem (Kamphuis, red.) ook als scheidsrechter in deze uitwedstrijd en kregen we een penalty tegen. Nu was het ook weer dramatisch. Ik denk niet dat hij een slechte wedstrijd heeft gefloten, maar dit neigt voor mij wel naar een thuisfluiter."

Na de omstreden openingstreffer werd het nog erger voor Sparta, dat drie minuten voor tijd met tien man verder moest na rood voor Mohamed Rayhi (twee keer geel) en in de slotminuut een tweede doelpunt incasseerde. Ajax-huurling Noa Lang verraste Ariel Harush in de korte hoek.

De teleurstelling bij Sparta en de vreugd bij Twente in beeld. (Foto: Pro Shots)

'Frustrerend dat je verliest door fout scheidsrechter'

Door de late nederlaag in Enschede wacht Sparta nog altijd op de eerste zege van dit kalenderjaar, nadat er in de eerste twee competitieduels van 2020 niet werd gewonnen van Ajax (2-1) en Fortuna Sittard (1-1).

Fraser was desondanks niet ontevreden over de manier waarop zijn ploeg speelde in de Grolsch Veste. "Zeker in de eerste helft vond ik ons heel volwassen. We voetbalden behoorlijk, gaven niks weg en kregen een paar mogelijkheden. Ik gunde de jongens en mezelf daarom meer", aldus de coach.

"Het was zo'n wedstrijd die normaal gesproken in 0-0 eindigt, maar nu verloren we door een duidelijke fout van de scheidsrechter. Dat is jammer en frustrerend. Ik denk ook niet dat hij daar zelf heel mee blij mee is. Na de wedstrijd heb ik hem netjes een hand gegeven, maar het blijft voor mij onbegrijpelijk dat hij een corner gaf."

Sparta moet door de nederlaag naar onderen blijven kijken in de Eredivisie. De ploeg van Fraser bezet op dit moment de elfde plaats, maar nummer zestien VVV-Venlo heeft slechts vijf punten minder dan de Rotterdammers.

