Het kwakkelende PSV hoopt zondag in de topper tegen koploper Ajax eindelijk de weg naar boven in te zetten. De Eindhovenaren wachten dit prille kalenderjaar nog altijd op hun eerste overwinning en moeten vrezen voor de evenaring van een negatief record van vijftig jaar geleden.

PSV hervatte het Eredivisie-seizoen op 19 januari met een 1-1-gelijkspel bij VVV-Venlo en kwam een week later ook niet langs FC Twente (1-1). Als de ploeg van trainer Ernest Faber er zondag ook niet in slaagt Ajax te verslaan, is het de eerste keer sinds 1970 dat PSV zijn eerste drie competitieduels van het jaar niet wint.

Destijds verloor PSV van ADO Den Haag (2-1) en MVV (2-4), terwijl ook DWS (0-0) niet werd verslagen. Op basis van de huidige vorm staat PSV zondag tegen Ajax voor een loodzware opdracht, want de laatste zes uitduels werden allemaal niet gewonnen.

Dat is overigens ook de langste reeks van PSV zonder uitoverwinning sinds 2013. De 24-voudig landskampioen bleef dat jaar tussen augustus en december zeven achtereenvolgende wedstrijden zonder zege op vreemde bodem.

In dat teleurstellend verlopen seizoen 2013/2014 leed PSV in totaal elf nederlagen in de Eredivisie en dat was direct ook de laatste keer dat de Brabanders in één seizoen minstens vijf competitiewedstrijden verloren. PSV staat nu op vier nederlagen (FC Utrecht, AZ, Willem II en Feyenoord).

302 Vooruitblik Ajax-PSV: 'Is het nog wel een topper?'

Koploper Ajax wil zich oprichten

Hoewel Ajax de torenhoge favoriet is voor de topper van zondag, betekent dat niet dat de koploper in goede vorm steekt. De ploeg van trainer Erik ten Hag verloor drie van zijn laatste vijf Eredivisie-duels (FC Groningen, AZ en Willem II) en kreeg in de laatste zeven competitiewedstrijden minstens één tegendoelpunt.

De laatste keer dat Ajax in één seizoen minimaal acht keer op rij verzuimde de nul te te houden, was in 2011/2012. De formatie van toenmalig coach Frank de Boer incasseerde in de eerste tien Eredivisie-wedstrijden van dat seizoen minstens één treffer.

In de topper tegen PSV kan Ajax wel leunen op de sterke resultaten in eigen huis. Van de laatste 39 thuiswedstrijden in de Eredivisie werd er maar één verloren; Willem II bleek begin december verrassend met 0-2 te sterk in de Johan Cruijff ArenA.

De wedstrijd tussen koploper Ajax en nummer vijf PSV begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. PSV won 53 van de voorgaande 127 ontmoetingen en is het enige team met een positieve balans tegen de Amsterdammers in de Eredivisie. Ajax trok 49 keer aan het langste eind.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie