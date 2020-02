Oguzhan Özyakup genoot van zijn debuut als speler van Feyenoord. De 27-jarige middenvelder luisterde zaterdag zijn vuurdoop voor de Rotterdammers tegen FC Emmen (3-0) op met een doelpunt na 1 minuut en 33 seconden. Nog niet eerder scoorde een Feyenoord-debutant zo snel in de Eredivisie.

"Leuk natuurlijk", zei Özyakup na afloop van de wedstrijd tegenover FOX Sports over de primeur. "Het was vandaag de verjaardag van mijn moeder. Ik was na jaren voor het eerst met haar samen op haar verjaardag en we hebben vanochtend gegeten. Het is een leuk begin, de wedstrijd ging op zich wel goed."

Feyenoord voegde Özyakup woensdag toe aan de selectie van trainer Dick Advocaat. De 43-voudig Turks international wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Turkse Besiktas. Tegen FC Emmen startte hij direct in de basis.

'Ga weer met plezier naar de trainingen'

"Ik voel me opgelucht sinds ik hier ben, bij mijn ouders en vrienden die ik echt heb gemist. Ik ga weer met plezier naar de trainingen en heb weer de wil om te voetballen. Ik heb rust in mijn hoofd en dat betaalt zich uit vandaag. Ik ben serieus blij dat ik zo goed ben begonnen."

"Ik ben sinds mijn vijftiende niet meer in Nederland en woon sindsdien alleen. Ik heb vanochtend met mijn ouders ontbeten, mijn vrienden hebben mij naar het stadion gebracht. In Turkije moet je ook bij thuiswedstrijden een avond voor de wedstrijd op de club slapen."

Özyakup liet zich na ruim een uur spelen uit voorzorg vervangen voor Renato Tapia. "Ik was op de training al een klein beetje moe. Ik voelde me vandaag goed, maar ik voelde na de rust dat mijn hamstrings een beetje stijf waren. Bij een hakbal voelde ik 'm echt."

Oguzhan Özyakup liet zich na een uur uit voorzorg vervangen. (Foto: Getty Images)

Advocaat: 'Özyakup kan nog beter'

Trainer Advocaat prees zich gelukkig met het doelpunt van Özyakup. "Het was een prachtige goal, dat is voor zijn zelfvertrouwen ook geweldig. Hij kan beter en je ziet dat hij een tijdje niet gespeeld heeft. Deze competitie is niet zo makkelijk. Er moet veel gelopen worden. We moeten daarom oppassen dat hij fysiek kan blijven aanhaken, anders raakt hij geblesseerd."

Feyenoord ploeterde in de eerste helft tegen FC Emmen en dat kwam volgens Advocaat vooral door het lage baltempo van zijn ploeg. "Ze stonden goed georganiseerd met veel mensen achter de bal. Zolang het 1-0 staat, kan het ook de andere kant op vallen. Na de 2-0 was het een gelopen koers."

