PEC Zwolle is in ieder geval voor even uit de zorgen. De 'Blauwvingers' wonnen zaterdag met 1-0 van FC Groningen. FC Twente was thuis in de slotfase met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam en passeert de ploeg daardoor op de ranglijst.

Het duel tussen PEC en Groningen had een speciaal tintje voor Bram van Polen. De verdediger speelde zijn 206e Eredivisie-duel voor PEC en is daardoor de nieuwe recordhouder. Hij deelde het record al met Alex Booy, die in de jaren zeventig en tachtig voor de club speelde.

PEC was voor rust de gevaarlijkste ploeg. Zo was Gustavo Hamer met een vrije trap dicht bij de openingstreffer, maar doelman Sergio Padt was bij de les. De keeper was vlak voor rust wel geklopt bij een kopbal van Yuta Nakayama. De Japanner kwam het hoogst bij een hoekschop.

Groningen ging na rust nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker, al duurde het even voor de ploeg echt grote kansen kreeg. De jonge spits Romano Postema, de opvolger van de naar Stade de Reims vertrokken Kaj Sierhuis, werd echter amper in stelling gebracht.

Het was juist PEC dat in de slotfase de voorsprong had kunnen verdubbelen, maar Hamer vond opnieuw Padt op zijn weg. Aan de overkant had invaller Ahmed El Messaoudi de 1-1 op zijn schoen, maar hij schoot rakelings naast. De eveneens ingevallen Groningen-debutant Kian Slor schoot in blessuretijd nog op de paal.

PEC hield daardoor met enig fortuin stand en neemt op die manier wat afstand van de onderste plekken. De equipe is nu veertiende met 21 punten. Dat zijn er vier meer dan nummer zeventien ADO Den Haag. Groningen is achtste met 29 punten.

Peet Bijen opende bij FC Twente de score. (Foto: Pro Shots)

FC Twente in slotfase voorbij Sparta

FC Twente ging door de 2-0-zege op Sparta de Rotterdammers voorbij op de ranglijst. De ploeg van trainer Gonzalo García García staat twaalfde met evenveel punten als Sparta (24), maar heeft een beter doelsaldo.

Het duel was bij vlagen slaapverwekkend, wat tot het nodige gemor bij het Twente-publiek leidde. Haris Vuckic had dat geklaag vlak voor rust kunnen verstommen, maar de spits miste een opgelegde kans.

Sparta speelde evenmin weinig klaar. De ploeg van trainer Henk Fraser dook na rust nog weleens op voor het doel van Twente, maar leek eigenlijk wel tevreden te zijn met een puntje.

Dat zat er niet in, want Peet Bijen gaf het thuispubliek tien minuten voor tijd eindelijk reden tot juichen. De verdediger zag Sparta-doelman Ariel Harush mistasten bij een hoekschop en kopte de bal in het doel. Adil Auassar kon de inzet niet meer van de lijn halen.

Voor Sparta werd het daarna nog iets erger, want drie minuten voor tijd moesten de Rotterdammers met tien man verder. Mohamed Rayhi kreeg zijn tweede gele kaart en mocht iets eerder douchen dan zijn teamgenoten. Noa Lang schoot Twente daarna in veilige haven.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie