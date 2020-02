Feyenoord heeft zaterdagavond zijn vijfde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Dick Advocaat versloeg FC Emmen in De Kuip met 3-0, mede dankzij een razendsnelle treffer van aanwinst Oguzhan Özyakup.

Özyakup, die eerder deze week werd aangetrokken door Feyenoord en voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Besiktas, opende binnen twee minuten de score.

Nicolai Jørgensen verdubbelde de marge halverwege de tweede helft. Elf minuten voor tijd bepaalde Luis Sinisterra de eindstand.

Door de zege staat Feyenoord, dat op 8 december op bezoek bij Vitesse (0-0) voor het laatst punten verspeelde in de Eredivisie, voorlopig steviger op de derde plaats. De voorsprong op nummer vier Willem II, dat zondag Heracles Almelo nog ontvangt, is drie punten.

FC Emmen is terug te vinden op de dertiende plaats. De voorsprong van de Drenten op de degradatiestreep bedraagt vijf punten.

Nicolai Jørgensen verdubbelde de marge voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Özyakup snelst scorende debutant voor Feyenoord

De 27-jarige Özyakup kende een droomdebuut voor Feyenoord. De geboren Zaandammer kreeg de bal op een presenteerblaadje van Jens Toornstra en schoot al na 1 minuut en 33 seconden beheerst raak.

Daarmee werd Özyakup de snelst scorende Eredivisie-debutant voor de Rotterdammers aller tijden. Het oude record was in handen van Rini Plasmans, die op 16 november 1975 in de vierde minuut trefzeker was tegen Excelsior.

Vijf minuten later was Jørgensen dicht bij de tweede treffer, maar ditmaal was doelman Dennis Telgenkamp op tijd bij de les. Sinisterra vond na ruim een kwartier wel het net, maar dat doelpunt werd afgekeurd omdat er buitenspel van Lutsharel Geertruida aan voorafging.

Kort daarna kreeg Sinisterra opnieuw een kans voor Feyenoord, maar Telgenkamp voorkwam de 2-0. In het restant van de eerste helft had de thuisploeg het lastig om een gaatje in de defensie van Emmen te vinden.

Róbert Bozeník maakte in de slotfase zijn debuut voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Aanwinst Frei mist kans op gelijkmaker voor Emmen

Emmen was vlak na de onderbreking zelfs dicht bij de gelijkmaker. Aanwinst Kerim Frei, die wordt gehuurd van Istanbul Basaksehir, stormde alleen op Justin Bijlow af, maar hij stuitte op de doelman.

Juist op het moment dat Emmen beter in de wedstrijd kwam, zorgde Jørgensen voor de bevrijdende tweede treffer van Feyenoord. De Deen tikte een indirecte vrije trap van Steven Berghuis binnen. Twintig minuten voor tijd verzuimde Jørgensen echter de 3-0 te maken.

Sinisterra was tien minuten voor tijd wel goed voor het derde doelpunt van Feyenoord. De spits benutte de rebound nadat Telgenkamp een kopbal van Toornstra keerde.

In de slotfase maakte Róbert Bozeník, die werd overgenomen van MSK Zilina, nog zijn debuut. De Slowaak hielp een mogelijkheid om zijn debuut op te luisteren met een doelpunt om zeep. De eveneens ingevallen Sam Larsson miste vlak voor tijd ook nog een kans op de 4-0.

