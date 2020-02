Vitesse is er zaterdag niet in geslaagd om te winnen bij ADO Den Haag. Met een 0-0-gelijkspel kwamen de Arnhemmers nog goed weg tegen de club die het 115-jarig bestaan vierde. FC Twente won thuis moeizaam van Sparta Rotterdam: 2-0.

De beste kansen in het Cars Jeans Stadion waren zeker na rust voor de gastheren, die vanwege het jubileum in speciale shirts speelden. Zo miste Tomás Necid in de tweede helft een strafschop.

Vitesse was bij een zege op gelijke hoogte gekomen met nummer vier Willem II, dat na 20 duels 37 punten heeft. De Arnhemmers moeten zich nu tevredenstellen met de voorlopige zesde plaats.

ADO, waar de nieuwelingen Omar Bogle en Mark Duffy nog niet bij de selectie zaten, kan het punt goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De formatie is met zeventien punten voorlaatste.

ADO Den Haag trad met speciale jubileumshirts aan tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Pasveer sta-in-de-weg voor Necid

Het thuispubliek kreeg al voor het duel een tegenvaller te verwerken. De club had aangekondigd een vuurwerkshow voor de aftrap te zullen houden, maar dat werd door lokale autoriteiten verboden vanwege de harde wind.

De kansen waren schaars in de eerste helft. De grootste was voor Riechedly Bazoer, die met een schot met links de paal trof. Aan de overkant stuitte Necid op doelman Remko Pasveer. Het zou niet de laatste keer zijn dat de keeper de Tsjechische spits van een doelpunt afhield.

In de tweede helft deed hij dat in enkele minuten tijd liefst drie keer. De eerste keer was tien minuten na rust vanaf 11 meter, waarna ook de rebound niet aan Necid was besteed. Enkele minuten later had de spits de bal na een schot van Lex Immers wederom voor het intikken, maar weer kwam Pasveer als winnaar uit de strijd.

Het bleek de laatste actie van Necid, die werd afgelost door Michiel Kramer. Die spits was evenmin gelukkig, want hij voorkwam een doelpunt van Aaron Meijers door buitenspel te staan. De dikverdiende driepunter bleef daardoor uit voor de ploeg van trainer Alan Pardew.

Peet Bijen opende bij FC Twente de score. (Foto: Pro Shots)

FC Twente in slotfase voorbij Sparta

FC Twente ging door de 2-0-zege op Sparta de Rotterdammers voorbij op de ranglijst. De ploeg van trainer Gonzalo García García staat twaalfde met evenveel punten als Sparta (24), maar een beter doelsaldo.

Het duel was bij vlagen slaapverwekkend, wat tot het nodige gemor bij het Twente-publiek leidde. Haris Vuckic had dat geklaag vlak voor rust kunnen verstommen, maar de spits miste een opgelegde kans.

Sparta speelde evenmin weinig klaar. De ploeg van trainer Henk Fraser dook na rust nog weleens op voor het doel van Twente, maar leek eigenlijk wel tevreden te zijn met een puntje.

Dat zat er niet in, want Peet Bijen gaf het thuispubliek tien minuten voor tijd eindelijk reden tot juichen. De verdediger zag Sparta-doelman Ariel Harush mistasten bij een hoekschop en kopte de bal in het doel. Adil Auassar kon de inzet niet meer van de lijn halen.

Voor Sparta werd het daarna nog iets erger, want drie minuten voor tijd moesten de Rotterdammers met tien man verder. Mohamed Rayhi kreeg zijn tweede gele kaart en mocht iets eerder douchen dan zijn teamgenoten. Noa Lang schoot Twente daarna in veilige haven.

