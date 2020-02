Real Madrid heeft de koppositie in La Liga zaterdag succesvol verdedigd. De 'Koninklijke' was in de stadsderby van Madrid met 1-0 te sterk voor Atlético.

Door de overwinning is de voorsprong op nummer twee FC Barcelona zes punten, maar de Catalanen spelen zondag nog thuis tegen Levante UD.

Real had in de altijd felbetwiste derby aan één doelpunt voldoende. Karim Benzema was tien minuten na rust het eindstation van een fraaie aanval over de linkerkant en tikte van dichtbij raak.

Atlético was eerder al dicht bij een treffer, maar Ángel Correa kon na een lange rush niet doeltreffend afronden. De Argentijn schoof de bal voorlangs.

Voor Atlético is het al de dertiende keer dit seizoen dat er niet werd gewonnen. De equipe van coach Diego Simeone won pas negen keer in La Liga en staat met 36 punten vijfde met 13 punten achterstand op rivaal Real.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga