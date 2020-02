Liverpool is ook na 25 wedstrijden nog ongeslagen in de Premier League. 'The Reds' namen zaterdag pas na rust afstand van Southampton (4-0), terwijl Nathan Aké met een doelpunt een belangrijk aandeel had in de zege van Bournemouth op Aston Villa (2-1).

Liverpool kende op Anfield Road een stroeve start tegen Southampton. Pas in de tweede helft scoorde Alex Oxlade-Chamberlain met een bekeken afstandsschot in de korte hoek na een listig hakje van Roberto Firmino.

Jordan Henderson schoot met een droge knal Liverpool in veilige haven, waarna Mohamed Salah met twee goals nog een duit in het zakje deed.

Dankzij de zege op Southampton behoudt Liverpool zijn ongeslagen status. De ploeg won 24 van de 25 gespeelde wedstrijden. Alleen Manchester United hield Liverpool op een gelijkspel (1-1), op 20 oktober 2019. De voorsprong op nummer twee Manchester City, die zondag Tottenham Hotspur treft, bedraagt 22 punten.

Aké deed met een doelpunt van zich spreken bij Bournemouth. De Oranje-international profiteerde van een dekkingsfout van Aston Villa en maakte in de rebound de 2-0. De aansluitingstreffer van de bezoekers kwam te laat.

Doelman Kepa Arrizabalaga kijkt toe op de bank van Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Lampard passeert duurste doelman ter wereld

Eerder zaterdag moest Chelsea genoegen nemen met een remise bij Leicester City. De ploeg van manager Frank Lampard, die miljoenenkeeper Kepa Arrizabalaga liet plaatsnemen op de bank, speelde met 2-2 gelijk in het King Power Stadium.

Nadat beide teams een hoop kansen hadden gemist in de eerste helft, werd er na rust liefst vier keer gescoord. Leicester City draaide een 1-0-achterstand om naar een 2-1-voorsprong, waarna Anthony Rüdiger met zijn tweede treffer van de middag een punt redde voor Chelsea.

Verrassing Sheffield United boekte een minimale zege bij Crystal Palace (0-1) en Davy Pröpper beleefde een spektakelstuk met Brighton & Hove Albion bij West Ham United (3-3). Tim Krul hield met Norwich City de nul bij Newcastle United (0-0) en Everton voltooide met tien man een inhaalrace bij Watford (2-3), na een 2-0-achterstand.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League