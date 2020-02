Chelsea heeft zaterdag genoegen moeten nemen met een remise bij Leicester City. De ploeg van manager Frank Lampard, die miljoenenkeeper Kepa Arrizabalaga liet plaatsnemen op de bank, speelde met 2-2 gelijk in het King Power Stadium.

Nadat beide teams een hoop kansen hadden gemist in de eerste helft, werd er na rust liefst vier keer gescoord. Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger opende één minuut na rust de score door raak te koppen uit een corner van oud-Vitesse-middenvelder Mason Mount. Harvey Barnes maakte tien minuten later gelijk, waarna Ben Chilwell de thuisploeg halverwege de tweede helft op voorsprong zette.

Zeven minuten later kwam Chelsea opnieuw dankzij Rüdiger en Mount weer terug in de wedstrijd. Wederom was Mount de aangever - ditmaal uit een vrije trap - en ook dit keer stond Rüdiger op de juiste plaats om de bal binnen te koppen.

Zowel Leicester als Chelsea schiet weinig op met de remise. Leicester blijft derde in de Premier League met 49 punten uit 25 wedstrijden. Chelsea staat vierde met 41 punten.

Lampard passeert duurste doelman ter wereld

Voorafgaand aan het duel verraste Lampard met zijn basisopstelling door Arrizabalaga te passeren. De 25-jarige keeper, die in de zomer van 2018 voor zo'n 80 miljoen euro overkwam van Athletic Club en daarmee de duurste doelman ooit is, maakte met een reddingspercentage van 57 de laatste weken geen overtuigende indruk.

Zijn plek in het doel werd overgenomen door reservekeeper Willy Caballero. De 38-jarige Argentijn begon aan zijn 27e officiële duel voor de Londense topclub.

Chelsea presteerde de laatste weken wisselend in de Premier League. Van de laatste dertien competitiewedstrijden won de ploeg van Lampard er slechts vijf.

