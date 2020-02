Myron Boadu denkt dat AZ goed genoeg is om tot het einde mee te blijven doen in de titelstrijd. De Alkmaarders wonnen vrijdag met 4-0 van RKC Waalwijk en kwamen zo in punten gelijk met Eredivisie-koploper Ajax.

"Of de ervaring van Ajax straks in de beslissende fase de doorslag geeft? Ik hoop van niet", zei Boadu tegen het AD. "We zijn denk ik goed genoeg om tot het einde mee te blijven doen. We moeten constant blijven."

Voor AZ breekt een zware periode aan, met onder meer een thuiswedstrijd tegen Feyenoord en Europa League-duels met LASK. Op 1 maart staat de kraker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA op het programma.

"We weten hoe goed we zijn en wat we kunnen", vervolgde Boadu, die tegen RKC één doelpunt voor zijn rekening nam. "Dat is de kracht van AZ. Na die wedstrijd op 1 maart weten we denk ik wel meer. Maar eerst moeten we maar van Feyenoord zien te winnen."

Trainer Arne Slot is nog niet bezig met het doelsaldo van AZ. (Foto: Pro Shots)

Trainer Slot nog niet bezig met doelsaldo

Arne Slot was na afloop van het duel blij met het optreden van zijn ploeg, al had de coach stiekem gehoopt dat de score nog hoger was uitgevallen. "Een 4-0-overwinning is prima voor ons", zei Slot bij FOX Sports.

Hoewel AZ in punten gelijkstaat met Ajax, moet de ploeg van Slot de koppositie aan de Amsterdammers laten vanwege een beter doelsaldo. De Alkmaarders lopen elf treffers achter op de concurrent uit de hoofdstad.

"Ik weet dat we wat het doelsaldo betreft nog flink achterlopen, maar om eerlijk te zijn, ben ik daar nog niet mee bezig. Ik vind het mooi dat we de nul hebben gehouden en zelf vier keer hebben gescoord. Dat is gewoon goed."

