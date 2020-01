De KNVB heeft in de winterse transferperiode in totaal 148 spelers overgeschreven, zo meldt de bond zaterdag. Dat zijn er drie te weinig om het record van drie jaar geleden te evenaren.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sloot om klokslag 00.00 uur de markt in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De transfer van Kaj Sierhuis van Ajax naar het Franse Stade de Reims was vrijdag om 23.03 uur de laatste die de KNVB officieel registreerde.

Op de laatste dag van de transfermarkt, ook wel bekend als Deadline Day, noteerde de voetbalbond 28 overschrijvingen. Daarmee was het volgens de KNVB de rustigste slotdag van de winterse transfermarkt in de afgelopen tien jaar.

De 148 transfers in de voorbije window zijn wel bijna een evenaring van het record uit 2017. Toen telde de KNVB 151 transfers. Vorig jaar verhuisden 149 spelers in januari van of naar een Nederlandse club.

Halil Dervisoglu, die van Sparta Rotterdam verkaste naar het Engelse Brentford, was de eerste speler wiens transfer door de bond officieel werd bekrachtigd. Zijn overschrijving kwam op 2 januari om 16.29 uur binnen in Zeist.

Steven Bergwijn tekende op 29 januari een contract voor 5,5 jaar bij Tottenham Hotspur. (Foto: Getty Images)

Bergwijn duurste wintertransfer

De duurste transfer was die van Steven Bergwijn van PSV naar Tottenham Hotspur. De 22-jarige aanvaller maakte voor een transfersom van 30 miljoen euro, die door bonussen kan oplopen naar 32 miljoen euro, de overstap naar Londen. Bergwijn is daarmee de duurste winterse Eredivisie-transfer aller tijden.

Robert Bozenik kostte een Nederlandse club het meest. Feyenoord nam de twintigjarige spits voor een bedrag van naar verluidt 4 miljoen euro over van het Slowaakse MSK Zilina.