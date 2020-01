FC Groningen is op de slotdag van de transfermarkt spits Kaj Sierhuis kwijtgeraakt aan het Franse Stade de Reims. De ploeg heeft met Daishawn Redan direct een vervanger gehaald. ADO Den Haag haalde met Mark Duffy de achtste winterversterking in huis.

De van Ajax gehuurde Sierhuis werd al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Reims, de nummer elf van Ligue 1.

Vanwege de huurconstructie was een transfer echter lastig. Groningen had namelijk de optie om de 21-jarige spits na dit seizoen voor een vast bedrag over te nemen en kwam er aanvankelijk niet uit met Ajax.

Die plooien zijn in de loop van vrijdag gladgestreken, meldt Groningen. "Er zijn afspraken gemaakt over de vergoeding die FC Groningen ontvangt voor de tussentijdse overgang van de spits naar de Franse Ligue 1."

Daishwan Redan maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

'Redan extra optie voorin'

Met jeugdinternational Redan haalde Groningen direct een vervanger in huis. De spits, die zondag zijn negentiende verjaardag viert, wordt voor een half seizoen gehuurd Hertha BSC. Redan speelde eerder in de jeugd van Ajax en Chelsea.

"Wij zaten niet breed in onze spitsen en we zijn heel blij dat we er met de komst van Daishawn een extra optie bij hebben", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

De oud-prof baalt wel van het vertrek van Sierhuis. "Laat vooropstaan dat het onze intentie was om Kaj voor de club te behouden. De complicerende factor was wel dat wij het in deze constructie niet alleen voor het zeggen hadden. Alles overwegende hebben wij er uiteindelijk voor gekozen deze deal te sluiten."

Duffy achtste winterversterking ADO

ADO Den Haag legde in de laatste uren van de transferperiode met Duffy de achtste versterking van deze wintertransfermarkt vast. De 34-jarige Ier wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Engelse Sheffield United.

Duffy heeft meer dan 350 wedstrijden in het Engelse profvoetbal in de benen en kwam het afgelopen half jaar al op huurbasis uit voor Stoke City in het Championship, het één na hoogste niveau in Engeland.

Eerder vrijdag verzekerde de ploeg van de nieuwe Engelse trainer Alan Pardew zich al van de diensten van Omar Bogle, die wordt geleend van Cardiff City. Deze maand kwamen George Thomas, Laurens De Bock, Mick van Buren, Tudor Baluta en Jordan Spence ook al over naar de residentieclub, die strijdt tegen degradatie uit de Eredivisie.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi presenteert Mark Duffy als nieuwe versterking voor ADO Den Haag. (Foto: ADO Den Haag)