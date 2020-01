AZ heeft met een eenvoudige thuisoverwinning op RKC Waalwijk de druk op koploper Ajax opgevoerd in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen met 4-0 en hebben nu evenveel punten als de Amsterdammers, die zondag de topper tegen PSV spelen.

AZ kwam in de openingsfase nog goed weg, toen RKC via Richard van der Venne een enorme kans op de 0-1 liet liggen. De Alkmaarders gaven daarna gas en kwamen via Oussama Idrissi en Myron Boadu bij rust op 2-0.

Na de hervatting liep AZ verder weg. Idrissi scoorde op fraaie wijze de 3-0, waarna Calvin Stengs er na een uur spelen ook nog eens 4-0 van maakte.

De ploeg van trainer Arne Slot komt door de eenvoudige zege op 47 punten uit 21 duels, net zoveel als koploper Ajax. De regerend kampioen kan de voorsprong van drie bij een zege op PSV weer herstellen. RKC is met elf punten laatste met vijf punten achterstand op nummer zeventien ADO Den Haag.

Myron Boadu en Oussama Idrissi waren weer belangrijk voor AZ. (Foto: Pro Shots)

AZ ontsnapt aan achterstand

Idrissi kreeg in het winderige AFAS Stadion al na drie minuten een uitgelezen kans om de thuisploeg op 1-0 te zetten. RKC-doelman Etiënne Vaessen leverde de bal zo in bij de behendige aanvaller, die de bal vervolgens net naast het lege doel schoof.

Tien minuten later ontsnapte de thuisploeg. Emil Hansson stuurde bij een counter Van der Venne diep. De middenvelder ging alleen op het doel van Marco Bizot af, maar schoof de bal nipt langs de verkeerde kant van de paal.

Voor RKC bleek het de enige hoop op een goed resultaat, want na een half uur spelen sloeg AZ in korte tijd twee keer toe. Idrissi opende de score door zijn directe tegenstander Fabian Sporkslede uit te spelen en de bal in de korte hoek te schieten, Boadu verdubbelde vlak daarna op aangeven van Jonas Svensson de voorsprong met een intikker.

Doelman Etiënne Vaessen is kansloos op de uithaal van Oussama Idrissi. (Foto: Pro Shots)

Idrissi schiet fraai raak

Na rust was het vooral AZ dat aanviel. Dat resulteerde zeven minuten na de hervatting in de 3-0. Idrissi speelde Sporkslede wederom eenvoudig uit, sneed vanaf links naar binnen en schoot de bal onhoudbaar in de bovenhoek.

Stengs kwam ook nog op het scoreformulier door de bal op aangeven van opnieuw Svensson eenvoudig binnen te schieten. Het was meteen een van de laatste acties van Stengs, die net als aanvoerder Teun Koopmeiners en Idrissi met het oog op het drukke schema voortijdig naar de kant werd gehaald.

RKC kreeg via onder anderen Mario Bilate nog kansen om de eer te redden, maar de spits liet zien waarom zijn ploeg dit jaar zo moeizaam wint. De bal wilde er namelijk niet in.

