De droomtransfer van Wigan Athletic-verdediger Antonee Robinson naar AC Milan is vrijdag een paar uur voor het sluiten van de winterse transfermarkt afgeketst.

Robinson reisde vrijdagochtend naar Milaan voor zijn medische keuring, nadat de Italianen donderdag een akkoord hadden bereikt met Wigan over een transfersom van 7 miljoen euro. Dat bedrag kon door bonussen oplopen tot 12 miljoen euro.

Uit de keuring bleek dat de 22-jarige Amerikaan nog verdere onderzoeken moest ondergaan. Omdat voor die testen 72 uur staat en de transfermarkt in Italië vrijdag om 20.00 uur sloot, kon de overgang niet meer op tijd worden afgerond.

Wigan bevestigt in een verklaring op de site van de club dat Robinson de rest van het seizoen voor de huidige nummer 22 van het Championship, het tweede niveau in Engeland, zal blijven spelen.

De zevenvoudig international van de Verenigde Staten, die geboren is in Engeland, doorliep de jeugdopleiding van Everton, maar reikte niet tot het eerste elftal van de Premier League-club.

Via Bolton Wanderers en Wigan Athletic - dat Robinson afgelopen zomer voor 2,2 miljoen euro kocht van Everton - kwam de linksback in beeld bij AC Milan, waar hij de back-up van Theo Hernández had moeten worden.