De overgang van Gastón Pereiro van PSV naar Cagliari is rond. De clubs bereikten eerder deze week al een akkoord en vrijdag is ook de Uruguayaan het eens geworden met de Italiaanse club over een verbintenis.

Het contract van de 24-jarige aanvallende middenvelder bij PSV zou aan het eind van dit seizoen aflopen. Door de transfer naar de nummer zes van de Serie A houden de Eindhovenaren in ieder geval nog iets over aan de speler.

Pereiro kwam dit kalenderjaar niet meer voor PSV in actie. De clubleiding wilde de Uruguayaan niet meer laten spelen tot er duidelijkheid was over zijn toekomst.

PSV was eerder deze transferperiode rond met het Amerikaanse Cincinnati FC, maar Pereiro had geen trek in een overgang naar de MLS. Afgelopen zomer had het Russische Spartak Moskou ook al een akkoord met PSV, maar ook door die overgang zette Pereiro een streep.

Pereiro speelde sinds medio 2015 voor PSV en kwam sindsdien tot 151 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 46 doelpunten.

Fortuna huurt talent van Juventus

Fortuna Sittard versterkt zich met vleugelaanvaller Nikolai Frederiksen. De Deen wordt voor een half jaar gehuurd van Juventus. Als de samenwerking bevalt, kunnen de Limburgers hem definitief inlijven of de huurperiode met een jaar verlengen.

"Nikolai is als vleugelaanvaller een goede aanvulling op wat wij aanvallend al in huis hebben", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de website van de club. "Het is een jongen met veel scorend vermogen en een fantastisch linkerbeen.

Tegenover de komst van Frederiksen staat het vertrek van Cian Harries. De 22-jarige Welshman werd gehuurd van Swansea City en maakt nu het seizoen af bij Bristol Rovers FC uit de League One. Harries speelde acht duels voor Fortuna.

Ook VVV-Venlo roerde zich vrijdag nog. De club huurt de Zwitserse verdediger Roy Gelmi voor een seizoen van FC Thun. De verdediger heeft ook de Nederlandse nationaliteit. VVV zag eerder Damian van Bruggen en Samuel Scheimann vertrekken.