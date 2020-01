AZ kan vrijdag bij een thuiszege op hekkensluiter RKC Waalwijk in punten gelijk komen met koploper Ajax. De wedstrijd in Alkmaar begint om 20.00 uur en is live te volgen in dit liveblog.





Speelronde 21

AZ jaagt op Ajax

RKC heeft punten nodig

AZ-RKC 0-0 Goedenavond en welkom in ons liveblog! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de Eredivisie vanavond. AZ-RKC · Oussama Idrissi zet maar weer eens aan voor een dribbel. De linksbuiten is erg bedrijvig in het eerste kwart van de wedstrijd en krijgt namens AZ de grootste kans. Hij kan echter een slechte uittrap van Vaessen niet afstraffen. AZ-RKC · 17' Weer een kans voor RKC. Bizot moet gestrekt naar de hoek om een schot van AZ-huurling Reijnders uit zijn doel te ranselen. Zoals wel vaker voetbalt RKC alleraardigst mee, zelfs tegen AZ. AZ-RKC · 13' Wat een enorme kans voor RKC! Van der Venne gaat alleen op Bizot af na een razendsnelle counter en een prachtige pass door het midden van Hansson. De deze winter van Go Ahead Eagles overgenomen middenvelder schuift de bal echter centimeters langs de voor RKC verkeerde kant van de paal. Veel mogelijkheden gaat RKC niet krijgen, en al helemaal niet zulke grote. AZ-RKC · Calvin Stengs wordt zwaar bewaakt door de RKC-verdedigers. Als de Waalwijkers dat de hele wedstrijd vol kunnen houden, is een van de grootste dreigingen van AZ al geneutraliseerd. AZ-RKC · 10' De openingsfase is zoals verwacht: AZ drukt RKC volledig terug rond de zestien. De Alkmaarders slagen er echter nog niet in om het overwicht om te zetten in goals. AZ-RKC · 6' Koopmeiners ontfermt zich over de vrije trap, maar ziet zijn inzet via een Waalwijks been naast gaan. De daaropvolgende corner levert ook niks op. AZ-RKC · 5' Mulder houdt Boadu opzichtig vast. Het levert de RKC-routinier een gele kaart op en AZ een vrije trap op een kansrijke locatie. AZ-RKC · 3' Vaessen produceert een werkelijk dramatische trap en schiet de bal zo in de voeten van Idrissi. De aanvaller krijgt de bal echter niet tussen de palen en dus blijft de flater van de RKC-keeper onbestraft. AZ-RKC · 1' De bal rolt in Alkmaar, AZ-RKC is onderweg! AZ-RKC · De arbitrage en de 22 spelers komen het veld op in het AFAS Stadion. Over enkele minuten gaat de 21e speelronde in de Eredivisie van start. AZ-RKC · AZ-RKC · Dit is zometeen het strijdtoneel in Alkmaar: het AFAS Stadion. AZ-RKC · Voor RKC wordt handhaving een steeds moeilijker verhaal. De Waalwijkers wonnen pas drie keer, staan al het hele seizoen stijf onderaan en hebben vijf punten achterstand op ADO Den Haag en zeven op PEC. Erger nog, de eerste twee wedstrijden na de winterstop gingen verloren tegen directe concurrenten in de degradatiestrijd (ADO en VVV-Venlo). Als de ploeg van Fred Grim vanavond al een puntje kan pakken tegen AZ, zou dat een daverende verrassing zijn. AZ-RKC · AZ herstelde zich vorige week met een knappe uitzege tegen Heerenveen (1-2) van de verrassende 1-3-nederlaag tegen Willem II na de winterstop. Tussendoor bereikten de Alkmaarders tevens de kwartfinales van de KNVB-beker door een 0-2-overwinning op TOP Oss. AZ kan vanavond net als Ajax op 47 punten komen, al zal het met minstens vijftien doelpunten verschil moeten winnen om de Amsterdammers daadwerkelijk (tijdelijk) van de koppositie te stoten. AZ-RKC · Bij AZ keert linksback Owen Wijndal na een schorsing terug in de basis. Dat gaat ten koste van Thomas Ouwejan, die weer op de bank moet plaatsnemen. De rest van de basiself is vertrouwd, met aanvoerder Ron Vlaar centraal achterin en Dani de Dit op 'tien'. Bij RKC staart de van AZ gehuurde Tijjani Reijnders aan de aftrap.



Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjö, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.



Opstelling RKC: Vaessen; Sporkslede, Delcroix, Velkov, Van der Venne; Reijnders, Mulder, Leemans; Maatsen, Bilate, Hansson. AZ-RKC · Ajax-PSV · Directeur voetbalzaken De Jong overweegt vertrek bij PSV door onrust

John de Jong overweegt te stoppen als directeur voetbalzaken van PSV. De oud-voetballer staat door de teleurstellende resultaten onder zware druk in Eindhoven en moet het al enige tijd ontgelden bij de supporters. "Ik maak de komende tijd mijn afwegingen. Vooral in clubbelang en daarna in persoonlijk belang, maar ik heb tijd nodig om tot een beslissing te komen", zei De Jong vrijdag bij de presentatie van linksback Ricardo Rodríguez. "In dit soort weken ga je in gevoel van hot naar her. Ondertussen ga ik verder waar we mee bezig zijn. Vanwege de transferwindow heb ik tegen de raad van commissarissen gezegd tot en met vrijdag 24 uur per dag te werken. Daarna zien we wel verder."

Eredivisie · Ajax-PSV · Faber: 'Supermoeilijk om aandacht op topper tegen Ajax te houden'

PSV-trainer Ernest Faber erkent dat het in deze roerige periode moeilijk is om de focus volledig op het voetbal te leggen. De Eindhovenaren, die nog altijd in een sportieve crisis verkeren, gaan zondag op bezoek bij koploper Ajax. De voorbereiding op de topper wordt verstoord door de teleurstellende resultaten en de daaropvolgende onrust. "Er wordt superveel gezegd en geschreven, maar we moeten de aandacht op deze wedstrijd proberen te houden. Dat is supermoeilijk, maar we zijn profs", zei Faber daar vrijdag over op zijn persconferentie voor de topper tegen Ajax. "We moeten ons afsluiten voor de berichten en ervoor zorgen dat we beter gaan presteren, want het gaat ons niet helpen als we ons daarmee bezighouden."

Eredivisie · Eredivisie · Ten Hag: 'We bekijken situatie Daley van dag tot dag'

Erik ten Hag is blij voor Daley Blind dat de verdediger zich weer heeft aangesloten bij de groepstraining, zegt de Ajax-trainer op een persconferentie. "Daley is continu gemonitord. Afgelopen weken ook en toen waren de uitkomsten van de onderzoeken dermate goed dat hij weer alles mee mag doen met de groep." Wanneer Blind weer in de wedstrijdselectie terugkeert, durft de trainer nog niet te zeggen. "Hij is al opgetraind en we moeten nu kijken hoe het nu verder gaat. Dat is moeilijk te zeggen. We gaan het van dag tot dag bekijken, ook in samenspraak met Daley, en dan een terugkeer plannen." Eredivisie · Blind sluit na ontstoken hartspier weer aan bij groepstraining Ajax

Daley Blind heeft voor het eerst sinds bij hem een ontstoken hartspier is geconstateerd meegedaan aan (delen van) de groepstraining. Meer informatie wordt verwacht tijdens de persconferentie van zometeen.