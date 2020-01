De vorige week overleden Rob Rensenbrink is vrijdag in bijzijn van familie en vrienden gecremeerd. De oud-international overleed op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van de spierziekte PSMA.

Vrienden en familie van 'het slangenmens' namen in Zaandam afscheid van Rensenbrink. Bij de dienst waren aardig wat oud-ploeggenoten van de 46-voudig international aanwezig, onder wie Jan Mulder, Johnny Rep en Hugo Broos.

De voormalig linksbuiten kwam in zijn loopbaan uit voor onder meer DWS, Club Brugge en Anderlecht. Met name in België maakte hij indruk. Zo werd hij bij het honderdjarig bestaan van Anderlecht uitgeroepen tot beste speler ooit van de club.

Mulder, ploeggenoot van Rensenbrink bij Anderlecht, sprak tegen het Belgische Sporza van "een trieste dag". "Dit is het lot van ons allemaal, maar van Robbie is het wel iets dat ik me voor altijd zal herinneren."

Rep, die met Rensenbrink in Oranje speelde, was eveneens emotioneel. "Robbie is niet de eerste die weg is, maar ik vind het verschrikkelijk. We hadden af en toe nog contact en ik zag ook wel dat het niet goed ging. Ook buiten het veld konden we goed met elkaar opschieten."

Rensenbrink is in Nederland vooral bekend door zijn schot op de paal in de WK-finale van 1978, vlak voor tijd tegen Argentinië. In de verlenging ging Oranje vervolgens ten onder. Hij maakte op dat toernooi drie doelpunten tegen Iran, waardoor hij nog altijd de enige Nederlander is met een hattrick op een WK.