Manager José Mourinho is erg tevreden met de komst van Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur. De 22-jarige aanvaller, die eerder deze week van PSV naar de 'Spurs' verkaste, maakt zondag tegen Manchester City waarschijnlijk zijn debuut.

"Steven is goed voor nu, maar hij is ook een aanwinst voor de toekomst", zei Mourinho vrijdag tijdens een persconferentie. "Hij is ook in staat om straks in een systeem met Harry Kane te spelen als hij weer fit is. Gezien de markt in januari was het ontzettend moeilijk om een speler als Steven te vinden, dus ik ben erg blij met zijn komst."

Mourinho was door de langdurige afwezigheid van Harry Kane - de 26-jarige spits is maanden uitgeschakeld door een hamstringblessure - op zoek naar aanvallende versterking. In Bergwijn heeft Mourinho, die liever nog een spits had verwelkomd, die versterking deels gevonden.

"Steven is een jonge, creatieve flankspeler die heel enthousiast is binnengekomen en een groot potentieel heeft. Daarmee is hij precies het type speler waar onze fans van houden. Tegelijkertijd is het natuurlijk geen echte spits. Hij speelt liever van de zijkanten", aldus Mourinho, die met een grote grijns toevoegde dat hij liever nog een échte spits erbij had gekregen.

Steven Bergwijn stond woensdag voor het eerst op het trainingsveld bij Tottenham Hotspur. (Foto: Getty Images)

Bergwijn debuteert waarschijnlijk tegen City

Bergwijn kan zondag tegen Manchester City direct zijn opwachting maken. De geboren Amsterdammer is opgenomen in de wedstrijdselectie van Tottenham en de kans lijkt groot dat hij tegen City zal debuteren.

"Met Son Heung-min, Lucas Moura, Erik Lamela en nu Steven hebben we vier aanvallende opties, die we allemaal zullen moeten gebruiken", vervolgde Mourinho. "In een perfecte wereld had ik Steven graag wat meer tijd gegeven, maar dat is nu niet mogelijk."

"Dat is geen drama, want bij PSV heeft hij ook zijn wedstrijden gespeeld, dus hij is direct wedstrijdfit. Steven zal onze speelstijl nog onder de knie moeten krijgen, maar ik denk dat het geen probleem voor hem zal zijn om een aantal minuten te spelen."

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester City begint zondag om 17.30 uur.

