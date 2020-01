Angeliño maakt het seizoen af in de Bundesliga. De linksback, die vorig seizoen nog voor PSV speelde, wordt door RB Leipzig voor zes maanden gehuurd van Manchester City.

De 23-jarige Spanjaard werd in de zomerse transferperiode nog teruggekocht door Manchester City, nadat hij bij PSV veel indruk had gemaakt. Bij de ploeg van trainer Josep Guardiola kwam hij maar mondjesmaat in actie.

Leipzig wordt al de vijfde club waaraan Angeliño door Manchester City wordt verhuurd. In zijn eerste periode speelde hij al op huurbasis voor New York City FC, Girona, Real Mallorca en NAC Breda. Hij werd vervolgens aan PSV verkocht, maar City maakte al na één seizoen gebruik van de terugkoopoptie.

Het was al een drukke dag voor de koploper uit de Bundesliga. De ploeg nam eerder op vrijdag afscheid van Matheus Cunha en Stefan Ilsanker. De twintigjarige Cunha verkast naar Hertha BSC, terwijl de dertigjarige Ilsanker zijn loopbaan vervolgt bij Eintracht Frankfurt.

Elders in de Bundesliga verruilde de Deense middenvelder Jacob Bruun Larsen per direct Borussia Dortmund voor Hoffenheim. Hij heeft voor 4,5 jaar getekend bij de club van coach Alfred Schreuder. Daartegenover staat het vertrek van Jürgen Locadia. De spits keert na een huurperiode terug naar Brighton & Hove Albion.

Honda vindt in Botafogo nieuwe club

Keisuke Honda heeft op de slotdag van de transfermarkt ook een nieuwe club gevonden. De Japanner, die vorig jaar nog even onder contract stond bij Vitesse, speelt het komende seizoen in Brazilië bij Botafogo.

De 33-jarige Honda was transfervrij na zijn vertrek bij Vitesse. Het is niet duidelijk voor hoelang de linkspoot tekent bij Botafogo.

Begin november tekende Honda nog een contract tot het einde van het seizoen bij Vitesse, maar na vier wedstrijden besloot de middenvelder zijn contract weer in te leveren.

"Mijn missie was om de situatie bij Vitesse te veranderen en dat is mij niet gelukt. Ik voel mij daar verantwoordelijk voor. Daarom vind ik dat ik hier na de winter niet hoor te spelen", zei Honda na zijn vertrek.

De 98-voudig international van Japan speelde naast Vitesse ook nog voor VVV-Venlo, CSKA Moskou, CF Pachuca, AC Milan en Melbourne Victory.