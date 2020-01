Keisuke Honda heeft vrijdag op de slotdag van de transfermarkt een nieuwe club gevonden. De Japanner, die vorig jaar nog even onder contract stond bij Vitesse, speelt het komende seizoen in Brazilië bij Botafogo.

De 33-jarige Honda was transfervrij na zijn vertrek bij Vitesse. Het is niet duidelijk voor hoelang de linkspoot tekent bij Botafogo. Het nieuwe seizoen in Brazilië begint op 3 mei.

Begin november vorig jaar tekende Honda nog een contract tot het einde van het seizoen bij Vitesse, maar na vier wedstrijden besloot de middenvelder zijn contract weer in te leveren.

"Mijn missie was om de situatie bij Vitesse te veranderen en dat is mij niet gelukt. Ik voel mij daar verantwoordelijk voor. Daarom vind ik dat ik hier na de winter niet hoor te spelen", zei Honda na zijn vertrek.

De 98-voudig international van Japan speelde naast Vitesse ook nog voor VVV-Venlo, CSKA Moskou, CF Pachuca, AC Milan en Melbourne Victory.

Leipzig verkoopt Cunha en Ilsanker

RB Leipzig heeft vrijdag nog afscheid genomen van twee spelers. Matheus Cunha en Stefan Ilsanker vertrokken bij de koploper van de Bundesliga.

De twintigjarige Cunha verkast naar Hertha BSC en levert Leipzig naar verluidt 15 miljoen euro op. De Braziliaan tekent een meerjarig contract bij de club uit de Duitse hoofdstad.

De dertigjarige Ilsanker vervolgt zijn loopbaan bij Eintracht Frankfurt. De middenvelder ligt nu tot medio 2022 vast bij de huidige nummer negen van Duitsland.