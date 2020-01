Oguzhan Özyakup begint zaterdag direct in de basis bij Feyenoord. De 27-jarige middenvelder, die eerder deze week op huurbasis overkwam van Besiktas, vervangt tegen FC Emmen de geblesseerde Orkun Kokcü.

"Omdat Orkun geblesseerd is, zal hij morgen direct spelen", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie over zijn nieuwste aanwinst "Het moet ook wel, want we hebben eigenlijk geen andere opties meer. Renato Tapia hebben we nog achter de hand, maar hem zie ik meer als een controleur."

Ook aanvaller Róbert Bozeník, die maandag de overstap maakte van MSK Zilina naar De Kuip, is inzetbaar tegen FC Emmen. De twintigjarige Slowaak begint op de bank omdat Nicolai Jørgensen - de Deen viel dinsdag in het bekerduel met Fortuna Sittard geblesseerd uit - fit genoeg is om te starten.

"Ze maken allebei een goede eerste indruk", vervolgde Advocaat, die erg blij is met de komst van beide spelers. "Een aantal middenvelders is weggegaan, dus we hadden behoefte aan spelers met dezelfde kwaliteiten als die we nu ook in de ploeg hebben of die zelfs nog beter zijn. Van Özyakup hadden we eigenlijk niet verwacht dat we hem zouden krijgen, maar omdat hij met het oog op het EK wil spelen, is dat toch gelukt."

Oguzhan Özyakup staat zaterdag direct in de basis tegen FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Advocaat gaat doelstelling niet wijzigen

Feyenoord is onder Advocaat aan een zeer sterke reeks bezig. De Rotterdammers zijn sinds de komst van de 72-jarige coach al negen Eredivisie-duels ongeslagen en daardoor opgeklommen naar de derde plaats.

Advocaat zei bij zijn komst te mikken op Europees voetbal en is niet van plan om die doelstelling aan te passen, nu zijn selectie is versterkt. "Ik lees af en toe dat we tweede kunnen worden, maar onze doelstelling blijft gewoon hetzelfde. We willen Europees voetbal halen, dat is het belangrijkste voor de club. En als het kan, gaan we proberen nog meer te doen."

"Ik lees overal dat we veel geluk hebben gehad. Maar als je in totaal veertien wedstrijden speelt en je verliest er slechts één, dan is dat niet alleen geluk. PSV scoorde vorig jaar twintig keer in de laatste minuut. Is dat dan geluk? Ik weet het niet."

Feyenoord-FC Emmen begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie