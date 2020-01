Vitesse en Heracles Almelo hebben vrijdag op de slotdag van de winterse transferperiode nog een speler aan hun selectie toegevoegd. De Arnhemmers contracteerden Filip Delaveris, terwijl de formatie uit Almelo Delano Burgzorg (op huurbasis) en Giacomo Quagliata aan zich bond.

De negentienjarige Delaveris komt over van Odds BK en tekent tot de zomer van 2023 bij Vitesse. De aanvaller maakte in 2018 zijn debuut voor de Noorse club en kwam in het afgelopen seizoen tot drie doelpunten in vijftien competitiewedstrijden.

"Ik voel kriebels in mijn buik, want het is voor mij als een droom die uitkomt", zegt Delaveris op de website van Vitesse. "Ik heb enorm veel zin om voor Vitesse te gaan spelen. Daarnaast denk ik dat de Nederlandse competitie, met de aanvallende speelstijl, mij goed ligt."

Delaveris is de tweede aanwinst van Vitesse deze winter en ook de tweede uit Noorwegen. Eerder legde de formatie uit Arnhem middenvelder Sondre Tronstad voor 3,5 jaar vast.

De Arnhemmers verhuurden daarnaast reservedoelman Jeroen Houwen voor de rest van het seizoen aan Go Ahead Eagles.

Burgzorg en Quagliata naar Heracles Almelo

Heracles Almelo voegde Burgzorg toe aan de selectie. De 21-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Spezia. Heracles heeft ook nog een optie tot koop in de deal bedongen.

"Het is mooi om hier te zijn. Ik ga er alles aan doen om belangrijk te zijn voor Heracles Almelo", aldus Burgzorg op de website van Heracles.

Burgzorg kwam dit seizoen tot acht wedstrijden voor Spezia in de Italiaanse Serie B. Hij speelde eerder in Nederland voor De Graafschap.

Daarnaast legden de Almeloërs de negentienjarige Italiaan Quagliata vast. Hij komt over van Pro Vercelli 1892, een ploeg uit de Serie A. Hij heeft getekend tot medio 2022 met een optie voor nog een seizoen.

Fortuna Sittard zag verdediger Cian Harries vertrekken uit Limburg. De 22-jarige Welshman werd gehuurd van Swansea City en maakt nu het seizoen af bij Bristol Rovers FC uit de League One. Harries speelde acht duels voor Fortuna.