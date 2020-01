John de Jong overweegt te stoppen als directeur voetbalzaken van PSV. De oud-voetballer staat door de teleurstellende resultaten onder zware druk in Eindhoven en moet het al enige tijd ontgelden bij de supporters.

"Ik maak de komende tijd mijn afwegingen. Vooral in clubbelang en daarna in persoonlijk belang, maar ik heb tijd nodig om tot een beslissing te komen", zei De Jong vrijdag bij de presentatie van linksback Ricardo Rodríguez.

"In dit soort weken ga je in gevoel van hot naar her. Ondertussen ga ik verder waar we mee bezig zijn. Vanwege de transferwindow heb ik tegen de raad van commissarissen gezegd tot en met vrijdag 24 uur per dag te werken. Daarna zien we wel verder."

PSV won dit seizoen slechts tien van de twintig competitieduels, overwinterde niet in Europa en werd vorige week door NAC Breda uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. Vanwege de slechte resultaten werd trainer Mark van Bommel in december ontslagen, maar bij de supporters is De Jong het mikpunt.

'Dit doet heel veel pijn'

De oud-speler van PSV krijgt het verwijt dat hij heeft gefaald bij het samenstellen van de huidige selectie. Na de thuiswedstrijd tegen FC Twente van afgelopen zondag (1-1) bestormden tientallen supporters de hoofdingang van het Philips Stadion, waar ze om het vertrek van De Jong schreeuwden.

De afgelopen periode heeft er flink ingehakt bij de directeur voetbalzaken van PSV. "Het was een moeilijke week, een zware week. Slopend misschien wel. Ik zit twintig jaar bij PSV en dit is wel het moeilijkste wat ik in die tijd heb meegemaakt."

"Ik vind mezelf niet zo belangrijk, maar zoals het nu gaat, zo gaan we bij PSV niet met elkaar om. Dat doet heel veel pijn, absoluut."

PSV hoopt de druk komend weekend te verlichten, als de huidige nummer vijf van de Eredivisie op bezoek gaat bij koploper Ajax. De topper begint om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.