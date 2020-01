Ajax-trainer Erik ten Hag ziet genoeg argumenten om Lassina Traoré komende zondag in de spits te zetten tijdens de Eredivisie-topper tegen PSV. De coach is erg tevreden over de ontwikkeling van de negentienjarige aanvaller.

"Hij is fysiek heel sterk en brengt een hoop snelheid met zich mee", zei Ten Hag vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Vorige week tegen Groningen heb ik ook overwogen om hem op te stellen en tegen Den Haag speelde hij ook goed. Ik zie een heel mooie ontwikkeling bij hem. Er zijn veel argumenten te bedenken om hem zondag op te stellen."

Ten Hag kan tegen PSV in ieder geval geen beroep doen op Hakim Ziyech en David Neres. Beide spelers herstellen nog van een knieblessure. Van Neres, die begin november geblesseerd raakte, had Ten Hag gehoopt dat hij inmiddels weer op het trainingsveld zou staan. Het herstel van de 22-jarige Braziliaan duurt langer dan verwacht.

"Met David gaat het niet zoals gepland. Rond 1 februari hadden wij verwacht dat hij weer bij de groep aan had kunnen sluiten, maar dat is nog niet het geval. Dat valt dus tegen. Ik weet ook niet hoelang zijn herstel nog gaat duren."

André Onana is waarschijnlijk wel weer inzetbaar voor Ajax. De 23-jarige doelman miste de duels met Spakenburg en FC Groningen, maar heeft de afgelopen dagen weer volledig meegetraind met de selectie. Daley Blind traint inmiddels ook weer mee met Ajax, al komt het duel met PSV voor hem nog te vroeg.

'Duidelijk dat we beter moeten presteren'

Zowel Ajax als PSV maakte in de aanloop naar de wedstrijd van zondag in een moeizame periode door. De Amsterdammers verloren zondag van FC Groningen en leden zo hun derde nederlaag in vijf wedstrijden.

"We hebben afgelopen week gezocht naar de oorzaken van het mindere spel", vertelde Ten Hag. "De automatismen zijn eruit geslopen. Ik denk niet dat het een mentaal probleem is. Eerder tegen Sparta en op het trainingskamp tegen Club Brugge speelden we nog uitstekend. En ook in de eindfase tegen FC Groningen was het goed."

"Toch is het duidelijk dat we beter moeten presteren", vervolgde Ten Hag, die de mindere vorm niet wil wijten aan de vele geblesseerde spelers. "We kunnen het ook zonder die vaste krachten. Dat hebben we tegen ADO en tegen Sparta laten zien."

Ajax staat ondanks de mindere vorm nog wel aan kop in de Eredivisie. PSV reist als nummer vijf af naar de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd staat zondag onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers en begint om 16.45 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie