PSV-trainer Ernest Faber erkent dat het in deze roerige periode moeilijk is om de focus volledig op het voetbal te leggen. De Eindhovenaren, die nog altijd in een sportieve crisis verkeren, gaan zondag op bezoek bij koploper Ajax.

De voorbereiding op de topper wordt verstoord door de teleurstellende resultaten en de daaropvolgende onrust. Daarnaast verschenen deze week berichten in de media dat de in december ontslagen trainer Mark van Bommel intern onrust veroorzaakt.

"Er wordt superveel gezegd en geschreven, maar we moeten de aandacht op deze wedstrijd proberen te houden. Dat is supermoeilijk, maar we zijn profs", zei Faber daar vrijdag over op zijn persconferentie voor de topper tegen Ajax.

"We moeten ons afsluiten voor de berichten en ervoor zorgen dat we beter gaan presteren, want het gaat ons niet helpen als we ons daarmee bezighouden. We moeten aandacht voor elkaar hebben en zorgen dat we wedstrijden gaan winnen."

Na de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) van afgelopen zondag was het onrustig bij het Philips Stadion. (Foto: Pro Shots)

Rodríguez maakt mogelijk debuut tegen Ajax

PSV verkeert al maanden in een sportieve crisis en is er na de winterstop nog niet in geslaagd om het tij te keren. De ploeg van Faber wist de laatste twee competitieduels niet te winnen en werd vorige week door NAC Breda uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker.

Opsteker voor PSV is de komst van Ricardo Rodríguez, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van AC Milan. Met de komst van de Zwitser heeft Faber eindelijk de gewenste linksback in zijn selectie, al is het de vraag of hij tegen Ajax direct inzetbaar is.

"Ricardo heeft goed getraind, nu is het kijken hoe hij uit de training komt", zei Faber. "Hij wil zelf in ieder geval wel meedoen. Ricardo is wat we nodig hebben: hij straalt rust uit, zorgt voor stabiliteit en weet hoe het is om onder druk te spelen. En wij staan onder druk."

De topper tussen koploper Ajax en nummer vijf PSV begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Ajax heeft elf punten meer dan de Eindhovenaren.

