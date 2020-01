Daley Blind is vrijdag aangesloten bij de groepstraining van Ajax. De verdediger kwam vanwege een ontstoken hartspier sinds medio december niet meer in actie voor zijn club, maar is nu medisch vrijgegeven en mag binnenkort zijn rentree maken.

De 29-jarige Blind trainde deels met de selectie mee. De Eredivisie-topper tegen PSV van zondag komt nog wel te vroeg voor de linkspoot. Twee weken geleden stond Blind voor het eerst weer op het trainingsveld in Amsterdam. Hij trainde sindsdien individueel.

Trainer Erik ten Hag reageerde vrijdag op de persconferentie positief op het nieuws over Blind. "Daley is continu gemonitord. De onderzoekresultaten waren dusdanig goed dat de seinen op groen zijn gezet. Hij mag alles weer doen."

"We moeten gaan volgen hoe het verdergaat en kijken wanneer hij weer inzetbaar is", vervolgde Ten Hag. "Het is nu moeilijk te zeggen wanneer hij weer beschikbaar is. We doen dat in samenspraak met hem."

Bij Blind werd eind december een ontstoken hartspier geconstateerd, nadat hij op 10 december duizelig was geworden in het Champions League-duel met Valencia (0-1). Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor Ajax.

Bij de international werd preventief een subcutane ICD geplaatst. Dat is een defibrillator die wordt geïmplanteerd bij mensen die het risico lopen dat zij met hartritmestoornissen of een hartstilstand te maken krijgen.

Daley Blind kwam op 10 december voor het laatst in actie voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

