FC Barcelona heeft de selectie met het oog op volgend seizoen versterkt met Francisco Trincão. De talentvolle aanvaller komt in de zomer voor 31 miljoen over van SC Braga. Atlético Madrid haalt Yannick Carrasco per direct terug uit China.

De twintigjarige Trincão tekent bij Barcelona een vijfjarig contract tot medio 2025. In zijn verbintenis is een clausule van liefst 500 miljoen euro opgenomen, waardoor hij niet zomaar naar een andere club kan vertrekken.

Trincão maakte op 28 december 2018 zijn debuut voor Braga en speelde sindsdien dertig officiële wedstrijden voor de huidige nummer vijf van de Liga NOS. Hij kwam drie keer tot scoren en leverde zes assists.

Ondanks zijn goede ontwikkeling bij Braga maakte Trincão nog niet zijn debuut voor het Portugese elftal. Hij doorliep wel meerdere nationale jeugdelftallen van de Zuid-Europeanen.

Voor Barcelona is Trincão de eerste aanwinst met het oog op volgend seizoen. De Catalanen, die op dit moment de tweede plek in de competitie bezetten, roerden zich verder nog niet in de winterse transferperiode.

Carrasco keert terug uit China

Concurrent Atlético Madrid legde op Deadline Day een directe versterking vast. Carrasco wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Dalian Yifang, de Chinese club die de aanvaller twee jaar geleden voor 30 miljoen euro kocht van Atlético.

De 26-jarige Belg noteerde tussen 2015 en 2018 23 goals en 17 assists in 124 wedstrijden voor de Madrilenen.

Carrasco, 41-voudig international van België, hoopt zich bij Atlético in de EK-selectie van zijn land te spelen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga