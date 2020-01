Sofyan Amrabat vertrekt na dit seizoen naar Fiorentina. De middenvelder van Club Brugge, die dit seizoen op huurbasis voor Hellas Verona speelt, tekent voor vijf jaar bij de club uit Florence. Richairo Zivkovic maakt het huidige seizoen op huurbasis af bij Sheffield United.

De zaakwaarnemer van Amrabat bevestigt vrijdag tegen De Telegraaf dat de transfer naar Fiorentina rond is. "Dit is een fantastische deal voor Sofyan en een bekroning voor zijn keiharde werken. Iedereen weet waar hij vandaan komt."

Met de overgang is volgens binnen- en buitenlandse media een transfersom van 20 miljoen euro gemoeid. Hellas Verona heeft de optie op een definitieve transfer ter waarde van 3,5 miljoen euro in de huurovereenkomst gelicht en houdt dus in totaal 16,5 miljoen euro over aan de transfer.

De 23-jarige Amrabat stond nog tot medio 2022 onder contract bij Club Brugge. De Belgische topclub nam de achtvoudig Marokkaans international in de zomer van 2018 over van Feyenoord, waar hij niet kon rekenen op een basisplaats. Ook bij Brugge kwam Amrabat overigens weinig in actie, waardoor hij verhuurd mocht worden.

Bij Hellas Verona is Amrabat wél verzekerd van een basisplek en maakt hij een sterke indruk. De jongere broer van Nordin Amrabat speelde dit seizoen tot dusver negentien competitieduels voor de middenmoter in de Serie A.

Fiorentina staat op dit moment overigens vier plekken lager op de ranglijst dan Hellas Verona (negende om dertiende), maar de club hoopt komend seizoen terug te keren in de subtop. Amrabat begon zijn loopbaan in 2014 bij FC Utrecht, waar hij de jeugdopleiding doorliep en tot zijn vertrek naar Feyenoord in 2017 speelde.

Zivkovic van China naar Premier League

Zivkovic maakt het seizoen wél bij een andere club af. De 23-jarige spits van Changchun Yatai wordt gehuurd door Premier League-club Sheffield United, dat ook een optie tot koop heeft bedongen.

"We houden Richairo al een tijdje in de gaten en hebben hard gewerkt om hem te strikken", zegt manager Chris Wilder op de site van Sheffield. "In de Premier League heb je snelheid nodig en wij weten zeker dat hij ons dat kan geven."

Door zijn overstap naar Engeland begint Zivkovic al aan zijn zesde club uit zijn loopbaan. De voormalige jeugdinternational van Oranje begon zijn loopbaan in 2012 bij FC Groningen en droeg daarna het shirt van Ajax, Willem II en FC Utrecht, waarna hij Nederland in de zomer van 2017 voor KV Oostende verliet.

Begin vorig jaar koos Zivkovic voor een avontuur in China bij Changchun Yatai, waar hij een contract tot medio 2021 tekende. In 26 officiële duels kwam hij liefst zestien keer tot scoren en dat heeft er voor gezorgd dat hij het nu in de Premier League mag proberen.

