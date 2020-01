FC Barcelona heeft zich donderdag hersteld van de pijnlijke nederlaag tegen Valencia van afgelopen weekend. De Catalanen wonnen mede door twee goals en een assist van Lionel Messi met 5-0 van Leganés in de achtste finales van de Copa del Rey.

Messi boekte zijn vijfhonderdste zege in het shirt van Barcelona, een primeur in het Spaanse voetbal. De 32-jarige Argentijn had 710 wedstrijden nodig om de mijlpaal te bereiken.

Barcelona kwam tegen Leganés, de nummer negentien van La Liga, al in de vierde minuut op voorsprong door een treffer van Antoine Griezmann. Clément Lenglet kopte halverwege de eerste helft de 2-0 binnen uit een hoekschop van Messi.

De vedette maakte na een uur zelf de 3-0. Na een mooie steekpass van Frenkie de Jong - die negentig minuten speelde bij Barcelona - en wat gerommel in het zestienmetergebied van Leganés schoot Messi via een verdediger raak.

Een goal van Arthur en de tweede treffer van Messi bepaalden de eindstand op 5-0. De aanvoerder van de dertigvoudig bekerwinnaar staat nu op 622 goals en 261 assists voor 'Barça'.

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om de pass van Frenkie de Jong en de eerste goal van Lionel Messi te bekijken.