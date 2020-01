FC Barcelona heeft donderdag mede door twee goals en een assist van Lionel Messi met 5-0 gewonnen van Leganés in de achtste finales van de Copa del Rey. Luuk de Jong en Sevilla werden verrast door tweededivisionist Mirandés (3-1).

Messi boekte zijn vijfhonderdste zege in het shirt van Barcelona, een primeur in het Spaanse voetbal. De 32-jarige Argentijn had 710 wedstrijden nodig om de mijlpaal te bereiken.

Barcelona kwam tegen Leganés, de nummer negentien van La Liga, al in de vierde minuut op voorsprong door een treffer van Antoine Griezmann. Clément Lenglet kopte halverwege de eerste helft de 2-0 binnen uit een hoekschop van Messi.

De vedette maakte na een uur zelf de 3-0. Na een mooie steekpass van Frenkie de Jong - die negentig minuten speelde bij Barcelona - en wat gerommel in het zestienmetergebied van Leganés schoot Messi via een verdediger raak.

Een goal van Arthur en de tweede treffer van Messi bepaalden de eindstand op 5-0. De aanvoerder van de dertigvoudig bekerwinnaar staat nu op 622 goals en 261 assists voor 'Barça'.

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om de pass van Frenkie de Jong en de eerste goal van Lionel Messi te bekijken.

Sevilla blameert zich in Miranda de Ebro

Sevilla wist zich niet te plaatsen voor de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De nummer drie van La Liga blameerde zich op bezoek bij Mirandés, dat tiende staat in de Segunda División: 3-1.

Mateus Aias zette de thuisploeg al in de zevende minuut op voorsprong en de Braziliaan maakte na een half uur ook de 2-0 in het Estadio Municipal de Anduva in Miranda de Ebro.

Álvaro Peña miste in de tweede helft een penalty namens Mirandés, maar in de slotfase werd het via Alvaro Rey alsnog 3-0. De tegentreffer van Nolito kwam veel te laat voor Sevilla.

Luuk de Jong speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. De Nederlander scoorde in de tweede ronde van de beker en was in de derde ronde goed voor een assist, maar tegen Mirandés deelde hij in de malaise bij Sevilla.