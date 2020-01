Sheffield United heeft donderdag de 21-jarige Sander Berge voor een recordbedrag vastgelegd. Ook Paco Alcácer (van Borussia Dortmund naar Villarreal), Krzysztof Piatek (van AC Milan naar Hertha BSC) en Alessandro Florenzi (van AS Roma naar Valencia) wisselden een dag voor Deadline Day van club.

Twintigvoudig Noors international Berge stapt na drie jaar KRC Genk over naar Sheffield United. De verdedigende middenvelder tekent voor 4,5 jaar bij de huidige nummer acht van de Premier League

De 'Blades' melden dat ze hun clubrecord hebben gebroken voor Berge. Volgens Belgische en Engelse media gaat het om een bedrag van 25 miljoen euro. Het oude record van Sheffield United stond op 20 miljoen euro voor spits Oliver McBurnie afgelopen zomer.

Volgens Sheffield United is prins Abdullah, de Saoedische eigenaar van de club, zeer gecharmeerd van Berge en heeft hij zich persoonlijk bemoeid met de onderhandelingen met Genk.

Het door blessures geplaagde Newcastle United vond bij Tottenham Hotspur een opvolger van Jetro Willems, die door een zware kniekwetsuur de rest van het seizoen moet missen. Linksback Danny Rose (29) wordt voor een half jaar gehuurd door de 'Magpies'.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League

Haaland verdrijft Alcácer naar Spanje

Alcácer, die na anderhalf jaar en 23 goals in 37 Bundesliga-duels vertrekt bij Borussia Dortmund, heeft voor 5,5 jaar getekend bij Villarreal. De 26-jarige spits was overbodig bij de Duitse club door het aantrekken van het Noorse fenomeen Erling Haaland.

Dortmund betaalde vorig jaar 23 miljoen euro aan FC Barcelona voor Alcácer. Volgens Bild legt Villarreal nu zo'n 25 miljoen euro neer voor de negentienvoudig international van Spanje (twaalf goals).

Hertha BSC haalde donderdag juist een nieuwe aanvaller. De club uit Berlijn betaalt AC Milan naar verluidt 27 miljoen euro voor Piatek.

De 24-jarige Pool, die een jaar geleden voor 38 miljoen euro van Genoa naar Milan verhuisde, kreeg sinds de komst van Zlatan Ibrahimovic bijna geen speeltijd meer in Milaan.

Valencia vond een nieuwe rechtsback in Italië. De 28-jarige Florenzi wordt voor een jaar gehuurd van AS Roma, waar hij de aanvoerder was.