VVV-Venlo heeft zich donderdag versterkt met Thomas Bruns. De middenvelder van Vitesse, die in de eerste seizoenshelft werd gestald bij PEC Zwolle, maakt op huurbasis de overstap naar Limburg.

De 28-jarige Bruns, die voor de winterstop slechts vijf keer in de basis stond bij PEC, hoopt bij VVV weer aan voetballen toe te komen. "Ik kom naar Venlo om speelminuten te maken en samen met de ploeg te zorgen dat we in de Eredivisie blijven", aldus Bruns op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb er enorm veel zin in om bij VVV-Venlo aan de slag te gaan. Bij PEC zat ik in de laatste fase voor de winterstop op een dood spoor. Voor mezelf is het daarom belangrijk dat ik het plezier in het voetbal weer terugkrijg en een rol kan spelen in het team."

Bruns maakte in de zomer van 2017 de overstap van Heracles Almelo naar Vitesse. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan FC Groningen. In Arnhem heeft de geboren Wierdenaar nog een contract tot medio 2021.

'Hij wil VVV helpen en wij willen Thomas helpen'

Technisch Manager Stan Valckx is blij met de komst van Bruns. "De kwaliteiten en ervaring van Thomas kunnen we in de beslissende fase van de competitie goed gebruiken."

"Hij is een middenvelder met veel dynamiek en weet ook regelmatig zelf het doel te vinden. Hij heeft zoveel Eredivisie-kilometers op de teller, dat jongens als Evert Linthorst en Simon Janssen daar ook weer iets van op kunnen steken. Thomas is gedreven. Hij kan én wil VVV-Venlo helpen én VVV wil Thomas helpen."

VVV, dat op de vijftiende plaats in de Eredivisie staat, speelt zondag een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

