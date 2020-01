De KNVB heeft donderdag de begroting en garantstelling van Roda JC goedgekeurd. Daarmee voldoet de Limburgse club aan de eisen voor een betaaldvoetballicentie.

"De club is vanzelfsprekend blij om te kunnen melden dat de begroting en de bijbehorende garantstelling door de licentiecommissie van de KNVB is goedgekeurd", schrijft Roda op de site van de club. "Dit brengt een stukje financiële rust met zich mee. De club zal keihard gaan doorbouwen aan de toekomst van Roda JC."

Met het goedkeuren van de begroting accepteert de voetbalbond dat een aantal ondernemers en zakenmensen garant staan om het tekort op de begroting op te vangen. Volgens De Limburger zou dat bedrag zijn opgelopen tot 2 miljoen euro.

Roda verkeert al jaren in financiële moeilijkheden. Begin 2017 werd 20 procent van de aandelen overgenomen door Alexei Korotaev, maar de Zwitserse Rus moest vlak daarna in Dubai zeven maanden de cel in.

Afgelopen zomer leek de club in Mauricio Garcia de la Vega een nieuwe investeerder gevonden te hebben, maar die zag in oktober af van een definitieve overname. In diezelfde maand kreeg Roda ook al drie punten aftrek en meerdere boetes van in totaal 12.500 euro omdat de club zich niet aan de licentie-eisen had gehouden.

Ook op sportief gebied maakt Roda een moeizaam seizoen door. De club uit Kerkrade bezet na 23 wedstrijden de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag wacht de ploeg van trainer Jean-Paul de Jong een uitwedstrijd tegen TOP Oss.

