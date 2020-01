Alle Chinese voetbalcompetities zijn donderdag voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Chinese voetbalbond CFA vindt het vanwege het nieuwe coronavirus niet verantwoord het voetbalseizoen van start te laten gaan.

"Om de gezondheid van de fans, journalisten, spelers en coaches te waarborgen, is besloten om de start van het voetbalseizoen uit te stellen", aldus de CFA in een verklaring op de site. "We zullen in overleg met de autoriteiten een nieuwe aanvangsdatum bepalen."

Het voetbalseizoen in China zou aanvankelijk op 22 februari beginnen. De laatste speelronde stond op 31 oktober gepland.

Giovanni van Bronckhorst is als enige Nederlandse coach actief in de Chinese Super League. De 44-jarige Rotterdammer werd begin januari aangesteld bij de topclub Guangzhou R&F.

WK indoor in China al met jaar uitgesteld

Woensdag werd de WK indooratletiek in China al met een jaar uitgesteld. De mondiale atletiekbond kwam met de Chinese atletiekbond overeen om het toernooi, dat van 13 tot en met 15 maart zou worden gehouden, naar maart 2021 te verplaatsen.

Op 19 april staat in Sjanghai de Grand Prix van China op het programma. De Formule 1 zei woensdag in gesprek met de BBC dat ze de situatie in het Aziatische land nauwlettend in de gaten houdt.

Er zijn wereldwijd grote zorgen over het coronavirus 2019-nCoV, dat uitbrak in de Chinese stad Wuhan. Woensdag steeg het dodental van 106 naar 132. Inmiddels zijn wereldwijd ruim zesduizend mensen besmet.