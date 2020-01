Liverpool-manager Jürgen Klopp vindt het bijzonder om te zien dat zijn spelers maar blijven winnen in de Premier League. 'The Reds' boekten woensdagavond bij West Ham United (0-2) de vijftiende competitiezege op rij, al kwam die niet eenvoudig tot stand.

"Het is lastig om altijd maar weer geconcentreerd te blijven als koploper", zei Klopp na de wedstrijd tegen Sky Sports. "Ik zou deze jongens zelfs voor mijn kinderen laten zorgen als dat zou moeten, want ik vertrouw ze voor 100 procent. Maar ze blijven door gebrek aan concentratie soms ook fouten maken. Dat voorkom je niet."

Liverpool leidde door een benutte penalty van Mohamed Salah halverwege met 0-1 in Londen en vergrootte de marge via Alex Oxlade-Chamberlain in de 52e minuut naar twee, maar West Ham had zelf ook kunnen en eigenlijk wel moeten scoren.

"Het was geen briljante wedstrijd van ons", bekende Klopp. "Maar bij elke aanval die we begonnen, stonden we tegenover tien of elf man. Tegen Manchester United en Leicester City speelden we geweldig, en nu wat minder, maar we wonnen wel."

"Natuurlijk had ik gewild dat we beter speelden. Maar als het eenvoudig zou zijn om zo veel wedstrijden te winnen en zo veel punten te verzamelen, hadden andere teams dat ook wel gedaan. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk."

Mohamed Salah zette Liverpool vanaf de stip op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Klopp probeert rust te bewaren bij Liverpool

De overwinning op West Ham United betekende voor Liverpool al de 23e overwinning in de 24 competitiewedstrijden die tot dusver gespeeld zijn. Alleen Manchester United wist dit seizoen een punt te pakken tegen de ongenaakbare en dus nog altijd ongeslagen koploper in de Premier League.

De voorsprong van Liverpool op naaste belager Manchester City is inmiddels negentien punten (70 om 51), waardoor de titel de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum eigenlijk niet meer kan ontgaan. Toch weigert Klopp ook maar aan de landstitel of een puntenrecord te denken.

"Ik heb geen idee of er nog een ploeg is die ons zal inhalen, en ik maak me al helemaal niet druk over records. Met Borussia Dortmund brak ik ook een puntenrecord en toen verbeterde Bayern München die prestatie het seizoen daarop. Zeventig punten is een bizar aantal, maar we moeten rustig blijven."

Achttienvoudig kampioen Liverpool veroverde in het seizoen 1989/1990 voor het laatst de landstitel. Vorig seizoen was de titelverdediger in de Champions League ook dicht bij het kampioenschap, maar Manchester City bleek net te sterk en pakte één punt meer.

