Antonio Conte genoot woensdagavond van de manier waarop Christian Eriksen speelde in zijn debuutwedstrijd voor Internazionale, al had de coach zijn nieuwe middenvelder het liefst helemaal niet ingezet tegen Fiorentina (2-1-winst) in de kwartfinales van de Coppa Italia.

Eriksen maakte dinsdag de overstap van Tottenham Hotspur naar Inter en trainde zodoende nog maar één keer mee met de 'Nerazzurri'. Conte zag zich door personele problemen echter genoodzaakt om de Deen direct in zijn selectie voor het thuisduel met Fiorentina op te nemen.

"Ik had alleen Matías Vecino en Nicolò Barella als pure middenvelders tot mijn beschikking, dus daar moesten we wat op verzinnen", zei Conte op zijn persconferentie na de bekerwedstrijd. Eriksen begon weliswaar op de bank in Milaan, maar kwam na 66 minuten alsnog het veld in als vervanger van Alexis Sánchez.

"We wilden hem eigenlijk nog niet brengen, maar moesten zijn debuut wel overhaasten. Gelukkig liet Eriksen gelijk zijn kwaliteiten zien. Hij is een intelligente speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Het is overduidelijk dat Eriksen zowel ervaring als kwaliteit toevoegt aan onze selectie."

Debutant Christian Eriksen kwam na 66 minuten het veld in bij Inter. (Foto: Pro Shots)

Inter tegen Napoli in halve finales Coppa Italia

Uitgerekend een minuut na zijn invalbeurt kwam Inter al tot scoren via Barella. Hij zorgde met zijn fraaie afstandsschot voor de winnende treffer, nadat de stand na een uur nog gelijk was door goals van Antonio Candreva en Martín Cáceres.

"Het was in mijn ogen een verdiende overwinning. Nu is het te hopen dat we zo snel mogelijk over meer middenvelders kunnen beschikken", zei Conte, doelend op de blessures van Marcelo Brozovic en Roberto Gagliardini.

In de halve eindstrijd van de Coppa Italia wacht Inter straks een krachtmeting met Napoli. Het andere affiche in de halve finales is AC-Milan-Juventus. De heenwedstrijden worden op 12 februari gespeeld en de returns zijn op 4 maart.