Liverpool heeft woensdag de 23e zege van het Premier Leauge-seizoen geboekt. 'The Reds' versloegen West Ham United met 0-2 en zijn weer een stapje dichter bij de eerste landstitel sinds 1990. In de League Cup plaatste Manchester City zich ten koste van Manchester United voor de finale.

Bij het inhaalduel West Ham-Liverpool viel het openingsdoelpunt na ruim een half uur; Mohamed Salah benutte een strafschop, die was gegeven na een overtreding op Divock Origi. Vroeg in de tweede helft zorgde Alex Oxlade-Chamberlain uit een vlijmscherpe counter voor de beslissing.

Aanvaller Origi kreeg van manager Jürgen Klopp een basisplaats vanwege het ontbreken van Sadio Mané. De Senegalees, die dit seizoen al elf keer scoorde namens Liverpool, heeft een lichte blessure.

Liverpool is vooralsnog niet te stoppen. De koploper heeft na 24 wedstrijden zeventig punten en heeft nu een marge van liefst negentien punten op nummer twee Manchester City. Zaterdag is middenmoter Southampton de volgende tegenstander.

Drie dagen later speelt Liverpool in de vierde FA Cup-ronde thuis tegen het kleine Shrewsbury Town en over die wedstrijd is al veel gezegd. Uit onvrede over het overvolle speelschema blijft Klopp weg met zijn selectie en zullen jeugdspelers Liverpool vertegenwoordigen.

Nemanja Matic zorgde voor het enige doelpunt bij Manchester City-Manchester United. (Foto: Pro Shots)

City kan zich verlies tegen United veroorloven

Tegelijkertijd met de zege van Liverpool bereikte City op eigen veld de finale van de League Cup. 'The Citizens' hadden het heenduel met stadgenoot United al met 1-3 gewonnen en konden zich de 0-1-nederlaag in de return veroorloven.

In het Etihad Stadium was City de betere ploeg, maar het was United dat in de 35e minuut scoorde via Nemanja Matic. Bij 0-2 was de wedstrijd uitgedraaid op strafschoppen, maar zover kwam het dus niet. Matic kreeg in de slotfase nog zijn tweede gele kaart en dus rood.

City staat in de finale tegenover Aston Villa, dat dinsdag Leicester City uitschakelde door de nummer drie van de Premier League thuis met 2-1 te verslaan.

