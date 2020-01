PSV gaat zich zeer waarschijnlijk versterken met Ricardo Rodríguez. Het Eindhovens Dagblad meldt woensdag dat de linksback voor een half jaar wordt gehuurd van AC Milan en dat in het contract geen koopoptie is opgenomen. De transfer wordt naar verwachting donderdag afgerond.

Het was al een tijdje duidelijk dat PSV in de zoektocht naar een linksback was uitgekomen bij de 27-jarige Rodríguez, die sinds de zomer van 2017 bij Milan speelt en daar niet meer zeker is van speeltijd. Ook Fenerbahçe was voor hem in de race.

Rodríguez is 71-voudig international van Zwitserland - hij was basisspeler op de WK's van 2014 en 2018 en het EK van 2016 - en kwam eerder uit voor FC Zürich en VfL Wolfsburg.

Het huren van Rodríguez betekent vrijwel zeker dat de komst van Patrick van Aanholt naar PSV van de baan is. De Eindhovenaren hadden de linksback van Crystal Palace in het vizier, maar volgens het Eindhovens Dagblad mag de Nederlander niet vertrekken van zijn club.

Rodríguez is eerste PSV-aanwinst

Rodríguez is de eerste winterse versterking voor het geplaagde PSV, dat eerder op woensdag aanvaller Steven Bergwijn voor zo'n 32 miljoen euro naar Tottenham Hotspur zag vertrekken. Eerder werd keeper Jeroen Zoet verhuurd aan FC Utrecht, terwijl Gastón Pereiro dicht bij een transfer naar Cagliari is.

Het PSV van trainer Ernest Faber die in december de ontslagen Mark van Bommel opvolgde, won dit kalenderjaar nog niet en staat vijfde in de Eredivisie. Zondag speelt de Eindhovense club tegen koploper Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie