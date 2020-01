Manchester United heeft zich woensdag versterkt met Bruno Fernandes. De 25-jarige Portugese middenvelder komt voor 55 miljoen euro over van Sporting CP.

Sporting meldt dat United minimaal 55 miljoen euro betaalt voor Fernandes en dat dat bedrag door middel van bonussen nog kan oplopen tot maximaal 80 miljoen euro. Hij tekent een meerjarig contract op Old Trafford.

Fernandes, die in november nog zijn contract verlengde bij Sporting tot medio 2023, was erg gewild op de transfermarkt. Ook Real Madrid Internazionale en Tottenham Hotspur zouden zeer gecharmeerd zijn, maar de speler koos dus uiteindelijk voor United.

De negentienvoudig international maakte in de voorbije 2,5 jaar indruk bij Sporting met 63 doelpunten en 52 assists in 147 officiële wedstrijden. Hij scoorde onlangs nog drie keer in de dubbele ontmoeting met PSV in de groepsfase van de Europa League.

Fernandes doorliep de jeugdopleiding van Boavista uit zijn geboorteland, maar vertrok al snel naar Italië, waar hij in 2012 bij Novara debuteerde in het profvoetbal en verder speelde bij Udinese en Sampdoria.