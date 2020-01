FC Utrecht is woensdag doelman David Jensen en aanvaller Simon Makienok kwijtgeraakt aan respectievelijk New York Red Bulls en Dinamo Dresden. ADO Den Haag verhuurde middenvelder Thom Haye aan NAC Breda.

Jensen moest begin dit seizoen na de uitschakeling in de voorrondes van de Europa League zijn basisplaats afstaan aan Maarten Paes en was na de komst van Jeroen Zoet deze maand pas de derde keeper.

Makienok maakte dit seizoen zijn rentree na een zwaar blessureleed, maar viel daarna slechts sporadisch in omdat hij onder anderen Adrián Dalmau, Jean-Christophe Bahebeck en Issah Abass voor zich moest dulden in de spits.

Jensen en Makienok speelden sinds 2016 en 2017 in totaal 112 en 9 (twee doelpunten) officiële wedstrijden voor FC Utrecht. Het is niet bekend hoeveel geld de Domstedelingen ontvangen voor de verkoop van beide spelers.

FC Utrecht is bezig aan een wisselvallig seizoen, maar doet met de huidige zevende plaats in de Eredivisie nog wel volop mee in de strijd om Europees voetbal. De ploeg gaat zondag op bezoek bij nummer vijftien VVV-Venlo.

Haye pas half jaar onder contract bij ADO

Haye staat pas sinds een half jaar onder contract bij ADO Den Haag, maar kon onder de nieuwe Engelse trainer Alan Pardew, die eind vorig jaar de opgestapte Alfons Groenendijk opvolgde, niet rekenen op veel speeltijd.

De voormalig jeugdinternational kwam - voornamelijk als invaller - negen keer in actie voor ADO Den Haag, dat hem afgelopen zomer transfervrij overnam van Lecce. Hij droeg in het verleden ook het shirt van AZ en Willem II.

"Hoewel ik het prima naar mijn zin heb bij ADO Den Haag en mijn steentje had willen bijdragen aan het realiseren van lijfsbehoud, is het voor mij ook belangrijk om veel aan spelen toe te komen", zegt Haye op de eigen website.

ADO Den Haag verkeert met de zwaar teleurstellende zeventiende en voorlaatste plaats in de Eredivisie in degradatienood. De ploeg neemt het zaterdag in eigen huis op tegen nummer zes Vitesse.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie