FC Utrecht is woensdag David Jensen kwijtgeraakt. De 27-jarige Deense doelman vervolgt zijn carrière bij New York Red Bulls, dat uitkomt in de Amerikaanse MLS.

Jensen kwam bij FC Utrecht niet meer in de plannen voor van trainer John van den Brom. Hij moest begin dit seizoen na de uitschakeling in de voorrondes van de Europa League zijn basisplaats afstaan aan Maarten Paes.

De voormalig jeugdinternational werd in de zomer van 2016 door FC Utrecht overgenomen van FC Nordsjaelland uit zijn geboorteland en speelde sindsdien 112 officiële wedstrijden voor de Domstedelingen.

Jensen mocht vertrekken bij FC Utrecht omdat de club in de persoon van Jeroen Zoet, die voor de rest van dit seizoen wordt gehuurd van PSV, al een tijdelijke opvolger heeft gevonden voor Paes, die er nog een tijdje uitligt wegens een schouderblessure.

'David heeft veel betekend voor FC Utrecht'

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij dat er een oplossing is gevonden voor Jensen. "We hebben David de afgelopen periode de kans gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden in de Verenigde Staten", zegt hij op de eigen website.

"David heeft veel betekend voor FC Utrecht, maar gezien de doelmannenpikorde was een overgang naar een andere club voor hem op dit moment het beste. Met New York Red Bulls hebben we een akkoord kunnen bereiken over de transfer waarmee alle partijen tevreden zijn."

FC Utrecht is bezig aan een wisselvallig seizoen, maar doet met de huidige zevende plaats in de Eredivisie nog wel volop mee in de strijd om Europees voetbal. De ploeg gaat zondag op bezoek bij nummer vijftien VVV-Venlo.

