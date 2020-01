Feyenoord huurt Oguzhan Özyakup definitief van Besiktas. De 27-jarige middenvelder maakt het seizoen af in De Kuip, zo bevestigen beide clubs woensdag.

Het is niet bekend of Feyenoord een optie tot koop heeft bedongen op Özyakup, die bij Besiktas nog vastligt tot medio 2022. Hij gaat met rugnummer 18 spelen en traint donderdag voor de eerste keer mee met de selectie van trainer Dick Advocaat

"Met het vertrek van enkele spelers was het zeer wenselijk om te beschikken over een extra speler die direct inzetbaar is op het middenveld. Met Oguzhan halen we natuurlijk enorm veel ervaring binnen", zegt de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord op de eigen website.

"Normaal gesproken zou iemand als hij niet haalbaar zijn voor Feyenoord, maar hij wilde heel graag voor de rest van het seizoen naar ons komen. Door creatief te zijn en met dank ook aan Besiktas, komt hij ons nu versterken en zijn we in elk geval voor wat betreft het halen van spelers klaar deze window."

Özyakup kon niet op veel speeltijd rekenen

Özyakup, die in Zaandam geboren is maar international is van Turkije, kon dit seizoen niet op veel speeltijd rekenen bij Besiktas, waarvoor hij sinds de zomer van 2012 tot 268 officiële wedstrijden kwam (31 doelpunten en 57 assists).

De linkspoot doorliep een deel van de jeugdopleiding van AZ en Arsenal en maakte zijn debuut als prof bij de Engelse grootmacht. Hij vertrok na twee duels in de hoofdmacht van Arsenal 7,5 jaar geleden naar Besiktas.

Özyakup is de tweede winteraanwinst voor Feyenoord. De Rotterdammers versterkten zich eerder deze week al met de twintigjarige Slowaakse aanvaller Robert Bozeník, die een contract tekende tot medio 2024.

Feyenoord is onder Advocaat, die begin november de opgestapte Jaap Stam opvolgde, opgeklommen van de tiende naar de derde plaats in de Eredivisie. De ploeg neemt het zaterdag in eigen huis op tegen nummer twaalf FC Emmen.

