Feyenoord huurt Oğuzhan Özyakup definitief van Besiktas. De 27-jarige middenvelder maakt het seizoen af in De Kuip, zo bevestigt de Turkse club woensdag.

Feyenoord heeft nog niets gemeld, maar volgens RTV Rijnmond gaat Özyakup met rugnummer 18 spelen bij Feyenoord en traint hij donderdag voor de eerste keer mee met de selectie van trainer Dick Advocaat.

Özyakup, die in Zaandam geboren is maar international is van Turkije, kon dit seizoen niet op veel speeltijd rekenen bij Besiktas, waardoor hij graag met het oog op het EK van komende zomer ergens anders wedstrijdritme wilde opdoen.

De linkspoot doorliep een deel van de jeugdopleiding van AZ en Arsenal en maakte bij de Londenaren zijn debuut als prof. Hij vertrok na twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Arsenal in de zomer van 2012 naar Besiktas.

Özyakup is de tweede winteraanwinst voor Feyenoord. De Rotterdammers versterkten zich eerder deze week al met de 20-jarige Slowaakse aanvaller Robert Bozenik, die normaal gesproken als tweede spits is gehaald achter Nicolai Jørgensen.